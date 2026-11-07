எக்ஸ்ட்ரீம் 125R ஸ்டெல்த் எடிஷன் இந்தியாவில் அறிமுகம் - விலை, முழு விவரங்கள்

ஹீரோ மோட்டோகார்ப் நிறுவனம், புதிய எக்ஸ்ட்ரீம் 125R ஸ்டெல்த் எடிஷன் மோட்டார்சைக்கிளை இந்திய சந்தையில் அறிமுகம் செய்தது. புதிய ஸ்டெல்த் எடிஷன் மாடலின் விலை ரூ. 1,16,250 (எக்ஸ்-ஷோரூம்) என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த புதிய வேரியன்ட், 4.2-இன்ச் கலர் TFT இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் கிளஸ்டர், டயர் பிரஷர் மானிட்டரிங் TPMS மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட ஸ்டைலிங் ஆகியவற்றை அறிமுகப்படுத்துகிறது.
முந்தைய மாடல்களில் பயன்படுத்தப்பட்ட எளிமையான டிஜிட்டல் டிஸ்ப்ளேவிற்குப் பதிலாக, 4.2-இன்ச் TFT இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் கிளஸ்டர் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதே மிகப்பெரிய அப்டேட் ஆகும். இந்த புதிய திரை புளூடூத் இணைப்பை ஆதரிப்பதோடு, டர்ன்-பை-டர்ன் நேவிகேஷன், அழைப்பு அறிவிப்புகள், SMS எச்சரிக்கைகள் மற்றும் மியூசிக் கண்ட்ரோல் வழங்குகிறது.
மற்றொரு முக்கியமான கூடுதல் அம்சம் டயர் பிரஷர் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் (TPMS) ஆகும். 125சிசி பிரிவில் இந்த அம்சத்தைப் பெறும் முதல் மோட்டார்சைக்கிள் எக்ஸ்ட்ரீம் 125R தான் என்று ஹீரோ நிறுவனம் கூறுகிறது. இந்த அமைப்பு, டயரின் அழுத்தம் குறித்த நிகழ்நேர தகவல்களை வழங்குவதோடு, அழுத்தத்தை கவனிக்க வேண்டிய நேரத்தில் ஓட்டுநர்களை எச்சரிக்கவும் செய்கிறது.
ஸ்டெல்த் எடிஷன், பியர்ல் ரெட் ஆக்சென்ட்களுடன் கூடிய தனித்துவமான மிட்நைட் பிளாக் வண்ண அமைப்பைப் பெறுகிறது. ஹீரோ, இந்த புதிய பெயிண்ட் வேலைக்கு ஏற்றவாறு வண்ணமயமான அலாய் வீல்களை பொருத்தி, மோட்டார்சைக்கிளுக்கு மேலும் ஒருங்கிணைந்த தோற்றத்தை அளித்துள்ளது. ஒட்டுமொத்த வடிவமைப்பு மாறாமல் இருந்தாலும், அடர் நிற ஃபினிஷ் இந்த மோட்டார்சைக்கிளுக்கு மேலும் ஸ்போர்ட்டியான தன்மையை அளிக்கிறது.
மெக்கானிக்கல் ரீதியில், ஹீரோ நிறுவனம் இதன் என்ஜினில் எந்த மாற்றங்களையும் அறிவிக்கவில்லை. எக்ஸ்ட்ரீம் 125R மாடலில் தொடர்ந்து 124.7சிசி ஏர்-கூல்டு சிங்கிள் என்ஜின் வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது. இது 11.4 HP பவர் மற்றும், 10.5NM டார்க் உற்பத்தி செய்கிறது. இத்துடன் 5-ஸ்பீடு கியர்பாக்ஸ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த மோட்டார்சைக்கிள் டூயல்-சேனல் ஏபிஎஸ் வசதியையும் தொடர்ந்து வழங்குகிறது. மேலும், ரெயின், ரோடு மற்றும் ஸ்போர்ட் என மூன்று ரைடிங் மோட்களையும் இது தக்கவைத்துள்ளது. இதன் மூலம், ஓட்டுநர்கள் சாலை நிலைகள் மற்றும் தங்களின் விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப மோட்டார்சைக்கிளின் செயல்பாட்டை சரிசெய்துகொள்ள முடியும். க்ரூயிஸ் கண்ட்ரோல் என்பது இந்த புதிய மாடலில் கொண்டுவரப்பட்ட மற்றொரு அம்சமாகும்.