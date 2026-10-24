அசத்தல் அப்டேட்களுடன் அறிமுகமான பஜாஜ் பல்சர் NS200 - விலை, முழு விவரம்

பஜாஜ் ஆட்டோ நிறுவனம், மேம்படுத்தப்பட்ட பல்சர் NS200 பைக்கை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் ஆரம்ப விலை ரூ. 1.60 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம், டெல்லி) ஆகும்.
கடந்த சில மாதங்களாக பஜாஜ் நிறுவனம் தனது பல்சர் சீரிசை முழுவதையும் படிப்படியாக புதுப்பித்து வருகிறது. இந்த ஆண்டின் புதிய தோற்றத்தை பெறும் சமீபத்திய மாடலாக NS200 விளங்குகிறது.
பல்சர் NS200, முன்பை போலவே அதே 199.5 சிசி, 4-வால்வ், லிக்விட்-கூல்டு என்ஜினை கொண்டுள்ளது. இருப்பினும், பஜாஜ் இந்த என்ஜினில் இருந்து கூடுதல் செயல்திறனைபெற்றுள்ளது; முந்தைய மாடலில் 24bhp ஆக இருந்த இதன் செயல்திறன், தற்போது NS200-ல் 25bhp ஆக உயர்ந்துள்ளது.
மேலும், பல்சர் NS200-ல் எலக்ட்ரானிக் த்ராட்டில் பாடி (ETB) பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இது இப்போது ஓட்டுநர்களுக்கு பலவிதமான ரைடு மோட்கள் மற்றும் டிராக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஆகியவற்றை தேர்வு செய்யும் வாய்ப்பை வழங்குகிறது.
இத்துடன் 6-ஸ்பீடு கியர்பாக்ஸ் பெரும்பாலும் மாற்றமின்றி உள்ளது, ஆனால் ஓட்டுநர்கள் இப்போது பஜாஜின் ஸ்போர்ட்ஸ் ஷிஃப்டரின் பலனை பெறுவார்கள், இது அடிப்படையில் இரு திசைகளிலும் இயங்கும் ஒரு குயிக்ஷிஃப்டர் ஆகும்.
அதன் எளிதில் அடையாளம் காணக்கூடிய தோற்றத்திற்கு அடியில், என்எஸ்200 ஒரு பெரிமீட்டர் ஃபிரேமை பயன்படுத்துகிறது. பஜாஜ், அப்சைடு-டவுன் ஃபோர்க்கை 33 மிமீ-இல் இருந்து 37 மிமீ-ஆக மேம்படுத்தியுள்ளது. பின்புறத்தில், ப்ரீலோட்-அட்ஜஸ்டபிள் மோனோஷாக் அதன் முந்தைய மாடலில் இருந்து தொடர்கிறது.
தொழில்நுட்பத்தை பொறுத்தவரை, முந்தைய மாடலில் இருந்த செமி-டிஜிட்டல் டிஸ்ப்ளேவை நீக்கிவிட்டு, பஜாஜ் நிறுவனம் மேம்படுத்தப்பட்ட NS200 மாடலில் 5-இன்ச் கலர் TFT டிஸ்ப்ளேவை வழங்கியுள்ளது. இந்த மேம்படுத்தப்பட்ட கிளஸ்டருடன், மேம்பட்ட செயல்பாடுகளும் வந்துள்ளன; கூகுள் மேப்ஸ் மிரரிங் வசதி ஸ்டாண்டர்டாகக் கிடைக்கிறது.
இவைதவிர புதிய NS200 மாடலில் தற்போது டைப்-சி யு.எஸ்.பி. போர்ட் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், திடீரென பிரேக் பிடிக்கும்போது அபாய விளக்குகளை ஒளிர செய்யும் 'பேனிக் பிரேக் அலர்ட்' வசதியும் NS200-இல் உள்ளது.
மேம்படுத்தப்பட்ட NS200 மோட்டார்சைக்கிள் எபோனி பிளாக், ரேசிங் ரெட், நார்டோ கிரே மற்றும் பியர்ல் மெட்டாலிக் ஒயிட் ஆகிய 3 புதிய வண்ணங்களில் கிடைக்கும். விநியோகம் விரைவில் தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, ஆனால் அதிகாரப்பூர்வ தேதி எதுவும் அறிவிக்கப்படவில்லை.