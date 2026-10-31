ரூ. 9.99 லட்சத்தில் 2027 Z900 பைக்கை இந்தியாவில் அறிமுகம் - விலை, முழு விவரங்கள்

கவாசகி இந்தியா நிறுவனம் 2027 ஆண்டிற்காக Z900 பைக் மாடலை அறிமுகம் செய்தது. புதிய 2027 கவாசகி Z900 விலை ரூ. 9.99 லட்சம் எக்ஸ்-ஷோரூம் என நிர்ணயித்துள்ளது. முந்தைய மாடல் அப்டேட்களில் இருந்த கணிசமான பெரிய மாற்றங்களை போலல்லாமல், இந்த புதிய MY27 மோட்டார்சைக்கிள் பெரும்பாலும் வண்ணம் மற்றும் ஹோமோலோகேஷன் புதுப்பிப்பாகவே உள்ளது.
2027 Z900 இப்போது எபோனி வண்ணத்துடன் மெட்டாலிக் கார்பன் கிரே மற்றும் மெட்டாலிக் ஸ்பார்க் பிளாக், மற்றும் அற்புதமான பேர்ல் பிளிஸார்ட் ஒயிட் வண்ணத்துடன் பிளாஸ்மா லைம் கிரீன் ஆகிய நிறங்களில் கிடைக்கிறது. இந்த இரண்டு வண்ணங்களும் இந்தியாவிற்கான இந்த மோட்டார்சைக்கிளுக்கு புதியவை.
வெளியேறும் 2026 Z900, மெட்டாலிக் மேட் கிராஃபீன்ஸ்டீல் கிரே மற்றும் மெட்டாலிக் ஃபிளாட் ஸ்பார்க் பிளாக் வண்ணங்களிலும், கேண்டி லைம் கிரீன் மற்றும் மெட்டாலிக் கார்பன் கிரே வண்ணங்களிலும் வழங்கப்பட்டது. அந்த இரண்டு வண்ணங்களும் தற்போது கவாசகி இந்தியாவின் 2027 பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளன.
இருப்பினும், இந்தியாவிற்கான என்ஜின் செயல்திறன் புள்ளிவிவரங்களில் ஒரு சிறிய வேறுபாடு உள்ளது. புதிய Z900, 948cc லிக்விட்-கூல்டு இன்லைன்-ஃபோர் என்ஜினையே தொடர்கிறது, ஆனால் கவாசகி இந்தியா இப்போது அதன் அதிகபட்ச ஆற்றலை 121bhp என பட்டியலிட்டுள்ளது.
ஒப்பீட்டிற்காக, அதிகாரப்பூர்வ 2026 இந்திய பக்கம், அதே என்ஜினின் டார்க் ஆற்றலை 122bhp எனப் பட்டியலிட்டிருந்தது. அதாவது, MY27 மாடலுக்கு இந்த அளவு 1bhp குறைந்துள்ளது. இந்த மாற்றத்திற்கான காரணத்தை கவாசகி விளக்கவில்லை. இது ஹோமோலோகேஷன் தொடர்பானதாகவோ அல்லது சமீபத்திய மாடல் ஆண்டிற்கான ஆற்றல் அறிவிக்கப்படும் முறை தொடர்பானதாகவோ இருக்கலாம்.
மற்றொரு சிறிய எண் வேறுபாடும் உள்ளது. கவாசகி இந்தியா இப்போது 2027 Z900 மாடலின் எடையை 213 கிலோவாக பட்டியலிடுகிறது, இது 2026 மாடலின் 212 கிலோ எடையை விட ஒரு கிலோகிராம் அதிகம். எனவே, மதிப்பிடப்பட்ட எடை 192 கிலோவில் இருந்து 193 கிலோவாக உயர்கிறது.