கன்னி- 2026 வார ராசிபலன் 30.8.2026 முதல் 5.9.2026 வரை

சந்தோஷமும் வெற்றியும் தேடி வரும் வாரம். வார இறுதியில் தன ஸ்தான அதிபதி சுக்கிரன் ஆட்சி பலம் பெறுகிறார். வருங்காலத்துக்காக சேமிக்கத் தொடங்குவீர்கள். பழைய கடனில் ஒன்று தீர வழி கிடைக்கும். வாடகை வீட்டுப் பிரச்சனையில் இருந்து விடுபட்டு நல்ல சொந்த வீட்டிற்குச் செல்வீர்கள். சிலருக்கு நல்ல வாடகை வீடு கிடைக்கும்.வாழ்க்கைத் துணையின் அன்பும், ஆதரவும் நிம்மதியை அதிகரிக்கும். புதியதாக ஆடை, ஆபரணங்கள் வாங்கி மகிழ்வீர்கள். ஆன்மீகப் பெரியோரின் ஆசி கிட்டும். சமுதாய அந்தஸ்தான புதிய நண்பர்களின் நட்புகள் உருவாகும். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். திறமைகள் வெளிப்படுத்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். சுப விசேஷ பேச்சு வார்த்தைகள் சாதகமாக முடியும். 1.9.2026 அன்று அதிகாலை 3.24 முதல் 3.9.2026 அன்று காலை 7.26 வரை சந்திராஷ்டமம் உள்ளது. எவ்வளவு உண்மையாக, நேர்மையாக உழைத்தாலும் நல்ல பெயர் எடுப்பது கடினமாக இருக்கும். சிக்கனத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும். இரவு நேரப் பயணங்களை தவிர்க்கவும். பவுர்ணமி அன்று மகாலட்சுமியை வழிபடவும்.