மன நிறைவான வாரம். ராசி அதிபதி புதன் தனம் வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கிறார். பொருளாதாரத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றம் உண்டாகும். வேதனைகளை விரட்டி சாதனைகளாக மாற்றும் சிந்தனைகள் உதயமாகும். தேடிச் செல்லும் அன்பு நிலையற்றது. தேடி வரும் அன்பே நிலையானது என்பதை உணர்வீர்கள். சிலர் உத்தியோகம் அல்லது தொழில் மாற்றங்களை சந்திக்க நேரும். புதிய தொழில் கூட்டாளி மற்றும் ஒப்பந்தத்தில் கவனம் தேவை. அரசியல் தொடர்புடையவர்களுக்கு வழக்கு விவகாரங்களில் இழுபறியான சூழல் உண்டாகும். கூட்டுக் குடும்பத்தில் பிரிவினை ஏற்படலாம். கண்டகச் சனியின் தாக்கம் வெகுவாக குறையும். பார்த்துச் சென்ற வரனிடம் சாதகமான பலனை எதிர்பார்க்கலாம். வெளிநாட்டு வேலை மற்றும் பயணம் திட்டமிட்டபடி நடக்கும். சிலருக்கு செயற்கை முறை கருத்தரிப்பு வெற்றி தரும். வாழ்க்கைத் துணையின் ஆரோக்கியம் சீராகும். தேவையற்ற கற்பனை, பயங்கள் உருவாகி மறையும். தங்கம், வெள்ளி, வைரம் போன்ற விலை உயர்ந்த பொருட்களின் சேர்க்கை மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்க குருவாயூரப்பனை வழிபடவும்.