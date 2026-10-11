கன்னி- 2026 வார ராசிபலன் 11.10.2026 முதல் 17.10.2026 வரை

விரயங்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய வாரம். ராசியில் விரயாதிபதி சூரியன் சஞ்சரிக்கிறார். தன ஸ்தான அதிபதி சுக்கிரன் வக்ர கதியில் சஞ்சரிக்கிறார்.கடன் பெறுவதையும் கொடுப்பதையும் தவிர்க்கவும். உத்தியோகஸ்தர்கள் கம்பெனி சார்பாக வெளிநாட்டில் சென்று பணிபுரிகின்ற வாய்ப்பு இருக்கும். குடும்ப உறவுகளுக்காக சகோதர, சகோதரிகளுக்காக சூழ்நிலை கைதியாக விட்டுக் கொடுத்து வாழும் சூழ்நிலை உண்டாகும். உடன் பிறந்தவர்களின் திருமணம் அல்லது அவர்களின் குடும்பத்தை பராமரிப்பது, அவரின் கடனை ஏற்பது அல்லது அவருக்கு கடன் கொடுப்பது என விரயங்கள் மிகுந்து கொண்டே இருக்கும். ஆடம்பரச் செலவையும் கடன் வாங்குவதை தவிர்த்தால் இந்த வாரம் அனைத்து நாட்களும் இன்பமாகவே இருக்கும். யாருக்கும் வாக்கு கொடுக்க வேண்டாம். பிறருக்கு ஆலோசனை வழங்குவதால் மனக்கசப்பு உண்டாகும். நவராத்திரி காலங்களில் சிவசக்தியை வழிபடவும்.