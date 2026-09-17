கன்னி- 2026 புரட்டாசி மாத ராசிபலன்

பராபவ வருடம் புரட்டாசி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது, உங்கள் ராசிநாதன் புதன் உச்சம் பெற்றுச் சஞ்சரிக்கிறார். அவரோடு விரயாதிபதி சூரியனும் இணைந்திருக்கிறார். எனவே குடும்பச்சுமை கூடும். கொடுக்கல் வாங்கலில் விரயங்கள் ஏற்படலாம். சனி வக்ரம் பெற்றிருப்பதால், மாற்று மருத்துவத்தால் மட்டுமே உடல்நலம் சீராகும். 10-ம் இடத்தில் உள்ள செவ்வாய், புதிய தொழில் தொடங்கும் வாய்ப்புகளை உருவாக்கும். தன ஸ்தானத்தில் சுக்ரன், தனது சொந்த வீட்டில் இருக்கிறார். எனவே இந்த மாதம் எல்லா வழிகளிலும் நன்மை கிடைக்கும். சனி பகவான் வழிபாட்டை முறையாக மேற்கொள்ளுங்கள்.
புரட்டாசி 3-ந் தேதி (20.9.2026) அன்று கடக ராசிக்குச் செல்லும் செவ்வாய், அங்கு நீச்சம் பெறுகிறார். உங்கள் ராசிக்கு 3, 8 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியான செவ்வாய் நீச்சம் பெறுவது நன்மைதான். உடன்பிறப்புகளின் உதவி கிடைக்கலாம். உற்சாகத்துடன் செயல்படுவீர்கள். பாகப்பிரிவினை சுமுகமாக முடியும். தேக நலன் சீராகி தெளிவு பிறக்கும். வியாபாரப் போட்டிகள் அகலும். வெற்றிச் செய்திகள் வீடு வந்துசேரும். ஊர் மாற்றம், இடமாற்றம் கிடைக்கும். வீட்டிற்குத் தேவையான விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்கும் முயற்சி கைகூடும். வியாபார விருத்தியை முன்னிட்டு புதிய பங்குதாரர்களை சேர்க்க முன்வருவீர்கள். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகள் உங்கள் கருத்துக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பர். எதிர்பாராத வரவால் மகிழ்ச்சி கூடும். இக்காலத்தில் அங்காரகன் வழிபாட்டை மேற்கொண்டால் நல்லது நடக்கும்.
புரட்டாசி 6-ந் தேதி (23.9.2026) அன்று துலாம் ராசிக்குச் செல்லும் புதன், அங்குள்ள சுக்ரனோடு இணைந்து 'புத சுக்ர யோக'த்தை உருவாக்குகிறார். இதன் விளைவாக நல்ல சந்தர்ப்பங் கள் உங்களைத் தேடிவரப்போகிறது. தொழில் வளர்ச்சி சிறப்பாக இருக்கும். வருமானம் இருமடங்காக உயரும். திருமணம் கைகூடும். தேடி செல்வத்தை சேமிப்பீர்கள். ஆரோக்கியத் தொல்லை அகலும். தாய், தந்தை உறவு திருப்தி தரும். பழைய வாகனங்கள் பழுதாகி செலவு வைப்பதை முன்னிட்டு, புதிய வாகனங்கள் வாங்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்றும். பயணம் அதிகரிக்கும். ஆன்மிகப் பயணம், வெளிநாட்டுப் பயணம் பற்றிச் சிந்தித்த உங்களுக்கு, அந்த எண்ணம் கைகூடும். வியாபாரப் போட்டிகள் அகலும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்துசே ரும். தொழில் வளர்ச்சிக்கு குறுக்கீடாக இருந்தவர்கள் விலகுவர். உத்தியோகத்தில் உங்களுக்கு கூடுதல் பொறுப்பு மட்டுமல்லாமல் சம்பள உயர்வு உண்டாகும்.
உங்கள் ராசிக்கு 5, 6 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியான சனி பகவான், மீனத்தில் வக்ர இயக்கத்தில் இருக்கிறார். அதேநேரம் அவர் கண்டகச் சனியாக இருப்பதால் வக்ரம் பெறுவது நன்மைதான். இதுவரை தாமதப்பட்ட காரியங்கள் தடையின்றி நடைபெறும். தன்னிச்சையாக இயங்க வேண்டும் என்று எடுத்த முடிவு வெற்றி தரும். உத்தியோகத்தில் எதிர்பாராத மாற்றம் வந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் பக்குவம் உங்களுக்கு உண்டு. பிள்ளைகளின் எதிர்கால நலன்கருதி நீங்கள் எடுத்த முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். இக்காலத்தில் ஆஞ்சநேயர் வழிபாடு நன்மை தரும். பொதுவாழ்வில் உள்ளவர்களுக்கு பொறுப்புகள் கொஞ்சம் அதிகரிக்கும். வியாபாரம் மற்றும் தொழில் செய்பவர்களுக்கு போட்டியாளர்களைச் சந்திக்க நேரிடும். உத்தியோகஸ்தர்கள் நிதானத்துடன் செயல்படுவது நல்லது. கலைஞர்களுக்கு வருமானம் திருப்தி தரும். மாணவ மாணவிகளுக்கு படிப்பில் கவனம் தேவை. பெண்களுக்கு ஆரோக்கியம் சீராகும். குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள், உங்கள் செயலைக் கண்டு வியப்பார்கள்.