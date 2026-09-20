ரிஷபம் - வார பலன்கள்

ரிஷபம்- 2026 வார ராசிபலன் 20.9.2026 முதல் 26.9.2026 வரை

உத்தியோகஸ்தர்கள் வேலைப் பளு குறைந்து நிம்மதியுடன் பணிபுரிய முடியும்.
Rishabam
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ரிஷபம்

உழைப்பிற்கான பலன்கள் கிடைக்கும் வாரம். ராசி அதிபதி சுக்ரனுக்கு நீச்ச பங்க ராஜயோகம் பெற்ற செவ்வாயின் நான்காம் பார்வை பதிகிறது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி தரும் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். பிரிந்த உறவுகள் தேடி வந்து ஒற்றுமை பாராட்டுவார்கள். பொருளாதாரப் பிரச்சினைகள் தீரும். கடன் பிரச்சினைகள் படிப்படியாக குறையும். கடந்த கால பிரச்சினைகள் விலகி முன்னேற்றமான நிலை உண்டாகும். சிலருக்கு கவுரவப் பதவிகள் தேடி வரும். உத்தியோகஸ்தர்கள் வேலைப் பளு குறைந்து நிம்மதியுடன் பணிபுரிய முடியும். அரசாங்க பணி முயற்சி சாதகமாகும். மங்களகரமான சுபகாரிய முயற்சிகள் வெற்றிகரமாக நடைபெறும். 21.9.2026 அன்று இரவு 11.15 வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் எதிலும் பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் சிக்கல்களை குறைத்துக் கொள்ள முடியும். அஜீரண கோளாறு ஏற்படும் என்பதால் ஆரோக்கியத்தில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். பௌர்ணமி அன்று குல தெய்வத்தை வணங்க மேன்மை உண்டாகும்.

‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

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