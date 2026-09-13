ரிஷபம் - வார பலன்கள்

ரிஷபம்- 2026 வார ராசிபலன் 13.9.2026 முதல் 19.9.2026 வரை

அரசியல் தொடர்புடையவர்களுக்கு பொது இடத்தில் புகழ் கிடைக்கும்.
Rishabam
Published on

ரிஷபம்

வேதனைகள் சாதனைகளாக மாறும் வாரம். ராசி அதிபதி சுக்ரன் ஆட்சி பலம் பெறுகிறார். தொழில் தொடர்பான அனைத்து முயற்சிகளும் முத்தாய்ப்பான பலன் தரும். குலத்தொழில் செய்பவர்களின் தொழில் வளர்ச்சி பிரமாண்டமாக இருக்கும். சிலருக்கு வெளிநாட்டு வேலை, தொழில் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். சுப விரயங்கள், சுப நிகழ்வுகள் மிகுதியாகும். அரசியல் தொடர்புடையவர்களுக்கு பொது இடத்தில் புகழ் கிடைக்கும். தாய் வீட்டுச் சீதனத்தால் பெண்களுக்கு உற்சாகமும், தெம்பும் ஏற்படும். வழக்கு விவகாரங்களில் வெற்றிகள் உண்டாகும். கூட்டுக் குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட பிரிவினைகள் சுமூகமாகும். வெளிநாட்டில் வேலை பார்ப்பவர்கள் பிறரின் பெயரில் சொத்து வாங்குவதை தவிர்க்கவும். ஆரோக்கிய தொல்லைகள் அகலும். 18.9.2026 இரவு 10.45 க்கு சந்திராஷ்டமம் ஆரம்பிப்பதால் தேவையற்ற கற்பனை, பயங்கள் உருவாகி மறையும். தியானம் மற்றும் மூச்சுப் பயிற்சியில் ஆர்வம் பிறக்கும். சற்று ஏற்ற இறக்கமான பலன்களே உண்டாகும். தேவையற்ற வம்பு, வழக்குகளைத் தவிர்க்கவும். மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்க காலபைரவரை வழிபடவும்.

`பிரசன்ன ஜோதிடர்'

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com