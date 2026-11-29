சாதகமான வாரம். ராசி அதிபதி சுக்ரன் 6ம்மிடத்தில் 2, 5ம் அதிபதி புதனுடன் சஞ்சரிக்கிறார். புகழ், அந்தஸ்து, கவுரவம், பணபலம் உயரும்.கமிஷன் அடிப்படையில் தொழிலில் அதிகப்படியான நன்மைகள் உண்டு. தொழில் உத்தியோகத்திற்காக இடம் பெயர நேரும். இடப் பெயர்ச்சியால் ஆதாயம் உண்டு. வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. சொத்துக்களின் மதிப்பு உயரும். பூர்வீகச் சொத்தில் நிலவி வந்த சர்ச்சைகள் முடிவுக்கு வரும். அக்கம் பக்கத்தினருடன் இருந்து வந்த கருத்து வேற்றுமை மாறும். உயர் அதிகரிகளிடம் நிலவிய இணக்கமற்ற சூழல் மன உளைச்சல் தீரும். தொழிலில் லாபமும் ஏற்றமும் உறுதி. கையிருப்பில் இருக்கும் சரக்குகளின் மதிப்பு உயரும். ஆதாயத்திற்காக பழகியவர்களைப் பற்றி புரிந்து கொள்வீர்கள். பெண்களுக்கு அழகு, ஆடம்பர பொருட்கள், தங்க நகைகள் கிடைக்கும். உற்றார், உறவினர்கள் உதவியுடன் வீட்டில் நல்ல சுபகாரியம் நடக்கும்.பிள்ளைகளின் சுப நிகழ்வுகள் திட்டமிட்டபடி நடக்கும். அதற்கான கடன் தொகையும் கிடைக்கும். தாய்மாமனுடன் கருத்து வேறுபாடு வரலாம். மாலை நேரத்தில் லஷ்மி நரசிம்மரை வழிபடவும்.