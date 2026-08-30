விருச்சிகம்- 2026 வார ராசிபலன் 30.8.2026 முதல் 5.9.2026 வரை

இழுபறியாக இருந்த வேலைகள் முடியும் வாரம். குருவின் பார்வையால் ராசி பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம், பாக்கிய ஸ்தானம் பலம் பெறுவதால் சமயோஜிதமான பேச்சால் தடைபட்ட வேலைகளை முடிப்பீர்கள். போதிய முதலீடு செய்து தொழிலை விரிவு செய்வீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்கும் முயற்சி வெற்றி தரும். அக்டோபர் மாத இறுதியில் குரு பகவான் அதிசாரமாக சிம்ம ராசிக்கு செல்வார். முக்கிய பணிகளை விரைந்து முடிப்பதால் நன்மைகளை அதிகரிக்க முடியும். வாக்கு வன்மை பெறும். குடும்பத்தில் தவறான வாக்கு பிரயோகத்தால் ஏற்பட்ட மன சஞ்சலங்கள் அகலும். ஒருவர் வருமானத்தில் நிலையற்ற வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர்களுக்கு நிலையான வருமானம் வரத்துவங்கும். சுகமும் சந்தோஷமும் அதிகரிக்கும். சகோதரரிடையே நிலவிய ஒற்றுமையில்லாத நிலை சீராகும். இளைய சகோதரருக்குத் தேவையான உதவிகளைச் செய்வீர்கள். 5.9.2026 அன்று காலை 10.18க்கு சந்திராஷ்டமம் ஆரம்பிப்பதால் குடும்பத்திற்காக உங்கள் சந்தோஷங்களை தியாகம் செய்வீர்கள். பவுர்ணமி அன்று நீர் நிலைகளில் புனித நீராடவும்.