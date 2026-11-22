புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும் வாரம். ராசி அதிபதி செவ்வாய் பத்தாம் அதிபதி சூரியனுடன் பரிவர்த்தனை பெறுகிறார். புதிய தொழில் யுக்திகள், முயற்சிகள் மிகுந்த லாபம் பெற்றுத் தரும். தொழில் போட்டிகள் குறையும். உத்தியோக அனுகூலம் உண்டு. புதிய தொழில் முதலீட்டிற்கு ஏற்ற நேரம். ராஜ யோகம் ஏற்படும். பொருளாதாரத்தில் தன் நிறைவு உண்டு. காணாமல் போன உயில் பத்திரம் கிடைக்கும். வார இறுதியில் பிள்ளைகளின் நலனுக்காக அதிக செலவு செய்ய நேரும். காதல் விவகாரத்தில் முடியும். விற்கப்பட வேண்டிய சொத்துக்கள் இருந்தால் விற்றுத் தீரும். உயில் எழுதுவதற்கு உகந்த காலம். இதுவரை ஒத்தி வைத்த அறுவை சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனை செல்ல நேரும்.மகன், மகளுக்கு எதிர்பார்த்திருந்த வேலை கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் சுப நிகழ்விற்கான பேச்சு வார்த்தை நடக்கும். மனதிற்குப் பிடித்ததை பிடித்தபடி செய்வீர்கள். அதனால் சில செலவுகளும் வரும். திருமண முயற்சி சாதகமாகும். 26.11.2026 காலை 7.11 முதல் 28.11.2026 அன்று காலை 7.22 வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் உத்தியோகத்தில் பணிச்சுமை அதிகரிக்கும். அலைச்சல் கூடும். பௌர்ணமி அன்று மஞ்சள் அபிசேகம் செய்து சிவனை வழிபடவும்.