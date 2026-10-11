விருச்சிகம்- 2026 வார ராசிபலன் 11.10.2026 முதல் 17.10.2026 வரை

விரும்பிய மாற்றங்கள் உண்டாகும் வாரம். தொழில் ஸ்தான அதிபதி சூரியன் பதினொன்றாம் இடமான லாப ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கிறார். லாப ஸ்தானத்தில் சூரியன் சஞ்சரிப்பதால் சுய ஜாதகரீதியான தோஷங்களும் சாபங்களும் விலகும். திட்டமிட்டு செயல்படுவீர்கள். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடைபெறுவதற்கான சாத்திய கூறுகள் தென்படும். இடமாற்றம், வீடு மாற்றம், வேலை மாற்றம், தொழில் மாற்றம் என அவரவர் தேவைக்கும் வயதிற்கும் ஏற்ற மாற்றங்கள் உண்டாகும். அதிகாரப் பதவியில் இருப்பவர்கள் அறிமுகமாவார்கள். விரும்பிய பதவி தேடி வரும். பதவி உயர்வு கிடைக்கும். புத்திர பாக்கியம் சித்திக்கும். பல வருடங்களாக தீராத பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வரும். மாதத்தவணையில் பொருட்கள் வாங்குவதைத், தவிர்க்கவும். அக்கம் பக்கத்தில் இருப்பவர்களிடம் அனுசரித்து செல்ல வேண்டும். நவராத்திரி காலங்களில் அம்மனுக்கு மஞ்சள் அபிஷேகம் செய்து வழிபடவும்