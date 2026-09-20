தனுசு- 2026 வார ராசிபலன் 20.9.2026 முதல் 26.9.2026 வரை

குடும்ப சுமை குறையும் வாரம். தன ஸ்தானத்திற்கும் குரு, செவ்வாய் பார்வை உள்ளது. உங்கள் முயற்சியால் வெற்றியும், சாதனையும் படைப்பீர்கள். கொடுக்கல் வாங்கல் சுமூகமாக நடைபெறும். பொருளாதார நிலை சீராகும். கைக்கு எட்டியது வாய்க்கு எட்டவில்லை என்ற நிலை மறையும். ஜாமீன் இஎம்ஐ கடன் சார்ந்த விஷயங்களில் நிலவிய பிரச்சினைகள் சீராகும். சமுதாயத்தில் புகழ், அந்தஸ்து நல்ல பெயர் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளின் ஆலோசனைகளைக் கேட்டு நடந்தால் எளிதில் பணி உயர்வு கிடைக்கும். தொழில் விறுவிறுப்பு அடையும். தொழிலுக்காக வாங்கிய கடனை சிறிது சிறிதாக அடைக்க முயற்சிப்பீர்கள். வேலைப்பளுவும் கூடும். பெண்களின் புத்தி சாதுர்யத்தால் குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். தாய், தந்தை, உடன் பிறந்தவர்கள் மற்றும் பிள்ளைகளால் பெருமை சேரும். சிலர் அழகு, அந்தஸ்து, ஆடம்பரம் நிறைந்த அப்பார்மென்ட் வீடு வாங்குவீர்கள். பௌர்ணமி அன்று விரதம் இருந்து கிருஷ்ணருக்கு அவல் பாயாசம் செய்து வழிபடவும்.