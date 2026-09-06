தனுசு- வார ராசிபலன் 06.09.2026 முதல் 12.09.2026 வரை

எண்ணியது ஈடேறும் வாரம். பாக்கிய ஸ்தான அதிபதி சூரியன் ஆட்சி பலம் பெறுகிறார். வாழ்க்கையை நடத்துவதில் நிலவிய சங்கடங்கள் அகலும். உங்களின் முயற்சிகள் வெற்றி வாய்ப்பை அள்ளித் தரும். இதுவரை வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் வெகுவாக குறையும். மந்தமாக இருக்கும் தொழில் மளமளவென வளரும். பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்வீர்கள். இழுபறியில் இருந்து வந்த நீதிமன்ற வழக்குகளில் சாதகமான தீர்ப்பு வரும். பேச்சை மூலதனமாகக் கொண்டவர்களின் வருமானம் பல மடங்கு உயரும். பெற்றோர்கள் பெரியோர்கள் முன்னோர்களின் நல்லாசியுடன் திருமணம் நடக்கும். வேலை செய்யும் இடத்திலும் மதிப்பு, மரியாதை உயரும்.7.9.2026 அன்று பகல் 12.38 முதல் 9.9.2026 அன்று பகல் 3.14 வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் விலை உயர்ந்த ஆபரணங்களை கவனமாக பாதுகாக்க வேண்டும். அஷ்டம குருவின் தாக்கம் இருப்பதால் தேவையற்ற அலைச்சலும் மன உளைச்சலும் வரலாம். அடுத்தவர் விஷயத்தில் தலையிடாமல் இருந்தால் மன உளைச்சல் இருக்காது. வியாழக்கிழமை மாலை லட்சுமி குபேரர் வழிபாடு செய்வதால் செல்வ வளம் கூடும்.