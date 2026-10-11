தனுசு- 2026 வார ராசிபலன் 11.10.2026 முதல் 17.10.2026 வரை

பாக்கிய பலன்கள் மிகுதியாகும் வாரம். தனுசு ராசிக்கு பாக்கிய ஸ்தான அதிபதியான சூரியன் பத்தாம் இடமான தொழில் ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிப்பது தர்மகர்மாதிபதி யோகமாகும். ஒரு ஜாதகத்தில் ஒன்பதாம் இடமான பாக்கிய ஸ்தானத்தில் ஜாதகர் பல பிறவியில் செய்த நல்ல தீய வினைகளின் படி அனுபவிக்க வேண்டிய நல்ல தீய பலன்கள் அடங்கி இருக்கும். அதில் நிகழ்கால பிறவியில் அடைய வேண்டிய பலன்களை பத்தாமிடமான கர்ம ஸ்தானம் சொல்லும். அதன்படி தற்போது பத்தாம் இடத்தில் சூரியன் சஞ்சரிப்பதால் இந்தப் பிறவியில் அடைய வேண்டிய அனைத்து நல்ல பலன்களும் உங்களைத் தேடி வரும். தொழில் நிலைக்குமா? வேலை பறிபோகுமா? கடன் தீருமா? என்ற பயத்தில் இருந்து மீண்டு நிம்மதியாக தூங்குவீர்கள். தொழில் வியாபாரத்தில் போட்டிகள் நிலவினாலும் உங்களின் தனித்தி றமையால் சமாளிப்பீர்கள். பொன், பொருள், ஆடம்பரப் பொருள் சேர்க்கை அதிகரிக்கும். நவராத்திரி காலங்களில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு இயன்ற தான தர்மம் வழங்கவும்.