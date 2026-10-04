மீனம்- 2026 வார ராசிபலன் 4.10.2026 முதல் 10.10.2026 வரை

திடீர் அதிர்ஷ்டம் ஏற்படும் வாரம். பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கும் ராசி அதிபதி குருவின் ஒன்பதாம் பார்வை ராசியில் சஞ்சரிக்கும் சனியின் மேல் பதிகிறது. திடீர் அதிர்ஷ்டமும் சுப விரயமும் ஏற்படும். அதிர்ஷ்ட பணம் உயில் சொத்து கிடைக்க வாய்ப்புகள் உள்ளது. சில ரியல் எஸ்டேட் தாரர்களுக்கு அரசுத் துறை நிறுவனங்களின் ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. புதிய வாகனம் வாங்கலாம். நிச்சயித்த திருமணத்தை தள்ளிப்போடாமல் ஐப்பசியில் உடனே நடத்துவது நல்லது. குடும்பத்தில் கடந்த கால நிகழ்வுகளால் நிலவிய மனக்கசப்புகள் மறையும். தொழில் துறை, வேலை உத்தியோகத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகளும் திட்டங்களும் பலிதமாகும். சிலருக்கு வேலையில் மாற்றம் உண்டாகும். வெளிநாடு முயற்சியில் முன்னேற்றம் உண்டு. சிலர் வீட்டை பழுது நீக்கம் செய்யலாம். புத்திர பாக்கியம் உண்டாகும். பார்த்துச் சென்ற வரனிடம் இருந்து சாதமான பதில் வரும். ஆன்மீகம் சார்ந்த ஆர்வம் அதிகம் ஏற்படும். முன்னோர்களின் நல்லாசிகள் கிடைக்கும். மஹாளய அமாவாசை அன்று கோவில் உலவாரப் பணிகளை செய்யவும்.