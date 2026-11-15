மீனம்- 2026 வார ராசிபலன் 15.11.2026 முதல் 21.11.2026 வரை

விழிப்புடன் செயல்பட வேண்டிய வாரம். ராசியில் சஞ்சரிக்கும் சனி பகவானுக்கு செவ்வாயின் எட்டாம் பார்வையில் உள்ளது. எதையும் முறையாக திட்டமிட்டு செய்ய முடியாது. நினைப்பது ஒன்று நடப்பது ஒன்றாகவே இருக்கும். விரக்தி அதிகமாகும். இந்த காலகட்டத்தில் யாருக்கும் பணம் கடன் கொடுத்தாலோ அல்லது பண உதவி செய்தாலோ திரும்ப கிடைக்காது. முதல் திருமணத்தில் தோல்வி அடைந்தவர்களுக்கு மறு விவாகம் நடக்கும். அதிர்ஷ்டத்தின் மீது நம்பிக்கை அதிகரிக்கும் தடைப்பட்ட பிரச்சினைகளுக்கு முயற்சி செய்தால் வெற்றி நிச்சயம். இதனால் பணவரவில் தடை தாமதம் வரலாம். குடும்ப உறுப்பினர்கள் பேசியே காயப்படுத்துவர்கள். தவறான உங்களது பேச்சால் குடும்பத்தில் சங்கடங்கள் அதிகமாகும். சிலர் சொற்ப சம்பளத்திற்காக குடும்பத்தைப் பிரிந்து வெகு தொலைவில் வாழ்வார்கள். உழைப்பிற்கான கூலி உடனே கிடைக்காது. கோட்சார கிரகங்கள் பின் முரணான பலன்களை வழங்கும் வாய்ப்பு உள்ளதால் இறை நம்பிக்கை மிக அவசியம். காவல் தெய்வ வழி பாட்டு மூலம் அதிக நற்பலன்களை அடைய முடியும்.