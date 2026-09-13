மீனம் - வார பலன்கள்

மீனம்- 2026 வார ராசிபலன் 13.9.2026 முதல் 19.9.2026 வரை

வியாபாரிகளுக்கு அரசின் மானியம் கிடைக்கும்.
Meenam
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மீனம்

அதிர்ஷ்டத்தின் மேல் ஆர்வம் கூடும் வாரம். ராசி அதிபதி குரு பகவான் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் 2,9ம் அதிபதி செவ்வாயுடன் இணைந்து குரு மங்கள யோகத்தை ஏற்படுத்திகிறார். உழைப்பின் மேல் ஆர்வம் குறைந்து அதிர்ஷ்டத்தை நோக்கி பயணிக்கும் எண்ணம் மேலோங்கும். உற்றார் உறவினர்களின் ஆதரவுகள் மகிழ்ச்சியளிக்கும். வியாபாரிகளுக்கு அரசின் மானியம் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் நிலவி வந்த எதிர்ப்புகள் விலகும்.ஏற்றுமதி, இறக்குமதி வணிகர்களுக்கு புதிய ஆர்டர்கள் கிடைக்கும். ஜென்மச் சனியின் காலம் என்பதால் உடலையும் மனதையும் கட்டுப்பாட்டுடன் வைத்திருப்பது நல்லது. மகான்களின் தரிசனம் மற்றும் ஆசிகள் கிடைக்கும். குலதெய்வ பிரார்த்தனைகள் நிறைவேறும். காதல் விவகாரங்கள் வெற்றியை தரும். 13.9.2026 அன்று பின்னிரவு 1.26 முதல் 16.9.2026 காலை 10.49 வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் சிறு சோர்வு, அசதி அலுப்பு அவ்வப்போது தோன்றி மறையும். கண் திருஷ்டி, போட்டி-பொறாமை போன்றவற்றால் வைத்தியச் செலவு உருவாகும். பேச்சில் நிதானமும் பொறுமையும் தேவை. சுப பலனை அதிகரிக்க ஆஞ்சநேயரை வழிபடவும்.

`பிரசன்ன ஜோதிடர்'

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

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