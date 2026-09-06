மீனம்- வார ராசிபலன் 06.09.2026 முதல் 12.09.2026 வரை

நிகழ்காலத் தேவைகள் பூர்த்தியாகும் வாரம். ராசியில் வக்ரகதியில் நிற்கும் சனி பகவானுக்கு குருவின் ஒன்பதாம் பார்வை இருப்பதால் இதுவரை வெளி உலகத்திற்கு தெரியாமல் இருந்த திறமைகள் வெளிப்படும். புகழ், அந்தஸ்து கவுரவம் உயரும். வீடு, வாகன யோகம் கிடைக்கும். அரசு வழியில் எதிர்பாராத சலுகைகள் கிடைக்கும். மனம் மகிழும் சம்பவம் நடைபெறும். முதியவர்களுக்கு அரசின் உதவித்தொகை, பென்சன் கிடைக்கும். லாட்டரி, பங்குச் சந்தை, உயில் சொத்து, பாலிசி முதிர்வு தொகை மூலம் பெரும் பணம் கிடைக்கும். தெய்வப் பணிகளில் ஈடுபடும் வாய்ப்பு ஏற்படும். பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் வலுப் பெறுவதால் புத்திர பிராப்தம் உண்டாகும். அதிர்ஷ்டம் சார்ந்த ஆதாயம் உண்டாகும். கடந்த கால கடன்கள், பிரச்சனைகள் எல்லாம் நிவர்த்தியாகும். உயர்கல்வி முயற்சி சாதகமாகும். வருமானம் சீராக இருந்தாலும் சமாளிக்க முடியாத விரயங்களும் ஏற்படும். சிலருக்கு அதிக சம்பளத்தில் வெளிநாட்டு வேலை கிடைக்கும். ஜென்மச் சனி உள்ளதால் எதையும் பல முறை சிந்தித்து செயல்படுத்த வேண்டும். அமாவாசை அன்று முன்னோர்களை வழிபடவும்.