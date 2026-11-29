சீரிய எண்ணங்கள் மேலோங்கும் வாரம். பஞ்சம ஸ்தானத்தில் கேது பகவான் லாப ஸ்தானத்தில் ராகு பகவானும் சஞ்சரிக்கிறார்கள். அடுத்த ஒன்றரை ஆண்டு காலங்கள் மீன ராசியினருக்கு பண வரவு அதிகரித்து கடன் நோய் சார்ந்த பாதிப்புகள் அகலும். ஆன்மீக வழிபாட்டில் மனம் ஈடுபடும். ஒரு சிலர் பூர்வீக சொத்து தொடர்பான வழக்குகளை சந்திக்க நேரும். மன நிம்மதியை அதிகரிக்க வாக்குவாதங்களை தவிர்க்கவும். மலைபோல் வந்த துன்பம் பனி போல விலகும். எதிர்பாராத செலவுகளால் நெருக்கடியான சூழல் ஏற்பட்டாலும் சமாளித்து விடுவீர்கள். தொழில் தொடர்பாக அரசாங்கத்திடமிருந்து எதிர்பார்த்த அனுகூலமான பலன்கள் கிடைக்கும். உறவுகளிடம் அமைதிப் போக்கினை கையாளவும். நண்பர்களிடம் வீண் விவாதங்களை தவிர்ப்பது நல்லது. குடும்பம் பற்றிய கவலையால் மனச்சோர்வு உண்டாகும். 4.12.2026 அன்று இரவு 11.03க்கு சந்திராஷ்டமம் ஆரம்பிப்பதால் தம்பதிகள் தங்கள் பிரச்சினைகளை மூன்றாம் நபரிடம் கொண்டு செல்லாமல் தாங்களே தீர்த்துக் கொள்வதால் ஊடல் கூடலாகும். சில சட்ட ஆலோசனை பெறுவதற்கு இந்த வாரம் வக்கீலை சந்திப்பீர்கள். தினமும் ராகு காலத்தில் ஸ்ரீ சரபேஸ்வரரை வழிபடவும்.