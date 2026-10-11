மீனம்- 2026 வார ராசிபலன் 11.10.2026 முதல் 17.10.2026 வரை

அறிவாற்றலும், திறமையும் கூடும் வாரம். ராசிக்கு சூரியன் மற்றும் குரு பார்வை இருப்பதால் உங்களின் முயற்சியும் விருப்பங்களும் பலிதமாகும். நீங்கள் அனுபவித்த பிரச்சினைக்கு விடிவு காலமாக இருக்கும். அரசின் உதவிகள், நலத்திட்டங்கள் பயனுள்ளதாக இருக்கும். புதிய தொழில் வாய்ப்புகள், ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். முன்னேற்றப் பாதையில் நிலவிய தடைகள் தகறும். உற்றார் உறவினர்களுடன் சுமூகமான உறவு உண்டாகும். இதுவரை நிலவிய மந்த நிலை மாறும். நீண்ட நாள் கனவுகளை நிறைவு செய்து மகிழ்வீர்கள். வருமானம் அதிகரிக்கும். ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். 11.10.2026 அன்று காலை 10.04 மணி முதல் 13.10.2026 அன்று இரவு 7.33 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் வேலைக்குச் செல்பவர்கள் பிறர் சொல்லக்கூடிய ஆசை வார்த்தைகளை நம்பி தற்போது இருக்கக்கூடிய நல்ல வேலையை இழக்கக்கூடாது. நவராத்திரி காலங்களில் கன்னிப் பெண்களுக்கு ஆடை ஆபரணங்களில் தானம் வழங்கவும்.