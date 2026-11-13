மீனம்: ராகு-கேது பெயர்ச்சி பலன்கள் 2026

தலைமை பண்பு நிறைந்த மீன ராசியினரே! திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி 5.12.2026 அன்று முதல் பஞ்சம ஸ்தானத்திற்குள் கேது பகவானும் லாப ஸ்தானத்திற்குள் ராகு பகவானும் நுழைகிறார்கள். இந்த ஒன்றரை ஆண்டில் சனிபகவான் மீனம் மற்றும் மேஷ ராசியில் சஞ்சரிப்பார். குருபகவான் கடகம், சிம்மம், கன்னி ஆகிய ராசிகளில் பயணிப்பார்.
கோட்சார சர்ப்ப கிரகங்கள் உப ஜெய ஸ்தானங்களான 3,6,10,11ம் இடங்களுக்கு வரும் போது பெரும் வாழ்வியல் மாற்றத்தை தருவார். வாழ்வில்வெற்றி பெற்று வாழ்வை வளம் பெறச் செய்யும் சூட்சமத்தை கற்றுத் தருவார். ராகு தான் நின்ற பாவக பலனை பெருக்கும் தன்மை வாய்ந்தவர்.எவ்வளவு தாழ்ந்த நிலையில் இருப்பவராக இருந்தாலும் மிகக் குறுகிய காலத்தில் லாப கடலில் நீந்தச் செய்வார். அபார வளர்ச்சி சாத்தியமாகும். உங்களின் அனைத்து தேவைகளையும் ஒவ்வொன்றாக நிறைவு செய்யப் போகிறீர்கள். ஆயுள் ஆரோக்யம் அதிகரிக்கும். வட்டிக்கு வட்டி கட்டி மீள முடியாத கடன் பிரச்சனையில் இருப்பவர்களுக்கு கடன் தொகை தள்ளுபடியாகும். நீண்ட நாட்களாக தீர்க்க முடியாமல் இருந்த சட்டம் தொடர்பான பிரச்சனைகள்முடிவிற்கு வரும். ஆன்மீகப் பெரியோர்களின் நட்பும் நல்லாசியும் கிடைக்கும் பூர்வீகச் சொத்துக்கள் தொடர்பான சர்ச்சைகள் நீங்கும்.சிறிய முதலீட்டில் பெரிய லாபம் தேடி வரும். அதிர்ஷ்ட வருமானம் கிடைக்கும். ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட புதிய தொழில் துவங்க வாய்ப்பு உள்ளது. அழகு ஆடம்பரப் பொருட்களின் சேர்க்கை மனதை மகிழ்விக்கும். பட்ட கஷ்டத்திற்கு பலன் கிடைக்கும். பிரார்த்தனைகளை விட மிகவும் உயர்ந்தது பொறுமை தான். பேச்சை குறைத்து நம்பிக்கை அதிகரிக்கும் ஆன்மீக சொற்பொழிவுகளை கேட்க வேண்டும்.
மீன ராசிக்கு 2,9ம் அதிபதியான செவ்வாயின் அவிட்டம் நட்சத்திர சாரத்தில் ராகு பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் தாராள தன நிறைவு உண்டாகும். குடும்ப உறவுகளிடம் மதிப்பு மரியாதை கூடும். பேச்சுவராத குழந்தைகளுக்கு பேச்சு வரும். இழுபறியாக இருந்த முயற்சிகள் வெற்றி தரும். ஸ்திர சொத்துக்கள் சேரும். கல்வியில் கவனம் கூடும். மேற்படிப்பு எண்ணம் நிறைவேறும். பிள்ளைகளின் தீய நடவடிக்கைகள் மாறும். வாழ்க்கைத் துணைக்கு அரசு உத்தியோகம் கிடைக்கும். பிள்ளைகளுக்கு சுப நிகழ்வுகள் நடக்கும். உடன் பிறப்புகளுடன் இருந்த கோப தாபங்கள் மாறும். பிரிந்து வாழ்ந்த தம்பதிகள் ஒன்றாக இணைவார்கள். பூர்வீகம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறையும். குல தெய்வ, இஷ்ட, தெய்வ பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்ற ஏற்ற காலம்.
மீன ராசிக்கு பஞ்சம ஸ்தான அதிபதியான சந்திரனின் திருவோணம் நட்சத்திர சாரத்தில் ராகு பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் எலும்பு, நரம்பு தொடர்பான பிரச்சனைக்கு சிகிச்சை செய்ய நேரும்.மண், மனை, பூமி, வீடு, வண்டி, வாகனம் வாங்கும், விற்கும் முயற்சியில் வெற்றி உண்டாகும். வாடகை வீட்டில் வசிப்பவர்கள் சொந்த வீட்டிற்கு செல்வார்கள். மருமகன், மருமகளால் ஏற்பட்ட மன உளைச்சல் சீராகும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். சொத்துக்களின் மதிப்பு உயரும். குடும்ப பெரியோர்களின் அன்பும் நல்லாசியும் கிடைக்கும். உங்களின் பெயர், புகழ் வெளிஉலகத்தில் பரவும். திடீர் பெயர், புகழலால் ஆழ்மனதில் இனம் புரியாத பயம் கலந்த இன்பம் உங்களை வழி நடத்தும். கண்திருஷ்டி அதிகரிக்கும்.
மீன ராசிக்கு ஆறாம் அதிபதியான சூரியனின் உத்திராடம் நட்சத்திர சாரத்தில் ராகு பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் செய்வினை பயம் ஏற்பட்டு அதற்கான பரிகாரத்தை தேடுவீர்கள். பலர் மாந்தரீகம், மந்திரவாதம் என ஊர் ஊராகச் சுற்றி அலைந்து பணத்தையும், நேரத்தையும் வீணடிப்பார்கள். தற்காப்பு கலை, வீர விளையாட்டு வீரர்கள் ஏற்றம் பெறுவார்கள். கெளரவப்பதவி தேடி வரும்.பதவி இழந்த பலருக்கு மீண்டும் பதவி கிடைக்கும். குழந்தை பாக்கியத்திற்கு ஏங்கியவர்கருக்கு கர்மம் செய்ய புத்திரன் பிறப்பான். தொழிலின் அனைத்து யுக்திகளையும் கடைபிடித்து ஆர்வத்துடன் செயல்படுவீர்கள்.
பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்திற்கு வரும் கேது பகவான் ஆன்மீக நாட்டத்தை அதிகப்படுத்துவார். சித்தர்களின் ஜீவ சமாதி வழிபாட்டில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். உங்களின் முன்னோர்கள் நடத்தி வந்த பரம்பரை பூஜை புண்ணிய காரியங்களை தொடர்வீர்கள். எல்லோரிடமும் கலகலப்பாக பேசி பழகுபவர்கள் கூட அமைதியை விரும்பி மெளனத்தை கடைபிடிப்பார்கள். ஜோதிடம், மாந்தரீகம், தியானம் கற்பதில் நாட்டம் அதிகரிக்கும். அக்குபஞ்சர் மற்றும் இயற்கை மருத்துவம் கற்க ஆர்வம் உண்டாகும். பல இளம் பருவத்தினரின் காதல் கட்டாகும். இந்த காலகட்டங்களில் பலருக்கு குழந்தை வளர்ப்பில் ஆர்வம் குறையும். குழந்தைகளின் சாதனைகளை பாராட்ட வேண்டும். தவறை கண்டிக்க வேண்டும். ஆழ்மனம் மற்றும் ஆழ்ந்த சிந்தனைகளை வெளிப்படுத்தும் ஐந்தாமிட கேதுவால் உங்களின் திறமைகள் அனைவரையும் பிரமிப்பில் ஆழ்த்தும். உங்களின் திறமைகளை வெளி உலகத்திற்கு தெரிவிப்பீகள்.வெளிநாட்டில் வசிப்பவர்கள் பூர்வீகம் வந்து உற்றார் உறவினர்களை சந்தித்து மகிழ்வாகள்.
மீன ராசிக்கு 4,7ம் அதிபதியான புதனின் ஆயில்யம் நட்சத்திர சாரத்தில் கேது பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் திடீர் அதிர்ஷ்டம் உங்களை வழிநடத்தப் போகிறது. அதிர்ஷ்டம் பேரதிர்ஷடமாகும். சிலர் கடன் வாங்கி புதிய தொழில் முதலீடுகள் செய்யலாம். அதிர்ஷ்டப் பணம் அதிர்ஷ்ட சொத்து, பாலிசி முதிர்வு தொகை கிடைக்கும். விலை உயர்ந்த ஆடை ஆபரணங்கள் மற்றும் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். தாயின் ஆரோக்கியக் குறைபாட்டில் இருந்த கவலைகள் அகலும். அரசியல் பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு சுமாரான நேரம்.வெளிப்படையான பேச்சால் பிரச்சனையை விலை கொடுத்து வாங்கக் கூடாது. பூர்வீகச் சொத்தை பிரிப்பதில் நிலவிய சர்ச்சைகள் விலகும ஏதேனும் காரணத்தால் இதுவரை ஊதியம் வராமல் தடைபட்டு இருந்தால் மொத்தமாக வந்து விடும்.
மீன ராசிக்கு 11,12ம் அதிபதியான சனியின் பூசம் நட்சத்திர சாரத்தில் கேது பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம் பொருளாதாரத்தில் தன்னிறைவு ஏற்படும். தனியார் நிதி நிறுவனங்கள் வீட்டிற்கு தேடி வந்து கடன் கொடுப்பார்கள். அதிர்ஷ்டத்தின் மீது நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளித்தருவதாக மீடியாக்களில் வரும் விளம்பரங்களைப் பார்த்து அதிர்ஷ்டப் பொருட்களை வாங்கி குவித்து ஏமாறுவீர்கள். மிகுதியான பணப்புழக்கத்தால் கெட்ட சகவாசமும் தேடி வரும். பல வருடங்களாக திருமணத்தடையை சந்தித்த மீன ராசியினருக்கு திருமணம் நடந்து முடியும். ஒரு சிலருக்கு சட்ட சிக்கலான இரண்டாம் திருமணமும் நடக்கும்.
மீன ராசியின் அதிபதி மற்றும் தொழில்தான அதிபதியான குருவின் புனர்பூசம் நட்சத்திர சாரத்தில் கேது பகவான் சஞ்சரிக்கும் காலம்மாற்றம் ஒன்றே மாறாது என்பது போல் மாற்றக் கூடிய அனைத்தையும் மாற்றும் ஆர்வம் ஏற்படும். சிலர் தொழிலை மாற்றுவார்கள் அல்லது தொழில் முறையை மாற்றுவார்கள்.எண்ணத்தை செயல்படுத்துவதில் காலதாமதிப்பீர்கள்.புதிய தொலைநோக்கு பார்வையுடன் செயல்பட்டு வீட்டிலும் வேலை செய்யும் இடத்திலும் உங்கள் திறமையை அதிகரிப்பீர்கள்.
தினமும் காலை, மாலை இரு நேரமும் மகிஷாசுரமர்த்தினி ஸ்தோத்திரம் கேட்க சர்ப்ப கிரகங்களின் தாக்கம் குறையும். ஞாயிறு மாலை 4.30 முதல் 6 மணி வரையிலான ராகு கால வேளை நேரத்தில் அரச மரத்தின் அடியில் இருக்கும் எறும்பு புற்றுக்கு நாட்டு சர்க்கரை கலந்த நொய் அரிசியிட தடை தாமதங்கள் அகலும்.