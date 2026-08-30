துலாம் - வார பலன்கள்

துலாம்- 2026 வார ராசிபலன் 30.8.2026 முதல் 5.9.2026 வரை

தந்தையின் ஆரோக்கியம் சீராகும்.
Thulam
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துலாம்

வாழ்க்கையில் திருப்புமுனையான நல்ல சம்பவங்கள் நடக்கும் வாரம். ராசி அதிபதி சுக்கிரன் ஆட்சி பலம் பெறுகிறார். செயல்பாடுகளில் துரிதம் ஏற்படும். மனதளவில் புத்துணர்வாக செயல்படுவீர்கள். சவாலான செயல்களையும் எளிதாக செய்து முடிப்பீர்கள். பேச்சாற்றலால் முக்கியகாரியங்களை சாதிக்க முடியும். தந்தை வர்க்கத்தால் பல நன்மைகள் ஏற்படும். தம்பதியினர் தொழில் நிமித்தமாகவோ அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமாகவோ வெவ்வேறு ஊர்களில் பிரிந்து வாழ்ந்தால் இப்பொழுது ஒன்றாக இணைந்து மகிழ்ச்சிகரமாக இல்லறம் நடத்துவார்கள். மனக்கசப்புகள் மாறும். நண்பர்களால் ஆதாயம் ஏற்படும். தந்தையின் ஆரோக்கியம் சீராகும். சிலரின் காதல் திருமணத்தில் முடியக் கூடிய நல்ல நேரம் இந்த வாரத்தில் உள்ளது. 3.9.2026 அன்று காலை 7.26 முதல் 5.9.2026 அன்று காலை 10.18 வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் விலை உயர்ந்த ஆபரணங்களை பத்திரமாக கையாள வேண்டும். சில நல்ல சந்தர்ப்பங்களை பயன்படுத்த முடியாது. பவுர்ணமி அன்று சுமங்கலி பெண்களுக்கு மங்களப் பொருட்கள் தானம் வழங்கவும்.

‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

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