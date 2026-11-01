துலாம்- 2026 வார ராசிபலன் 1.11.2026 முதல் 7.11.2026 வரை

பல்வேறு புதிய அனுபவங்களை சந்திக்கும் வாரம். ராசி அதிபதி சுக்ரன் நீச்சபங்க ராஜயோக நிலையில் உள்ளார். 11ம்மிடமான லாப ஸ்தானத்தில் குரு கேது சேர்க்கை உள்ளது. தன யோகம் சிறப்பாக அமையும். குடும்ப உறவுகளிடம் இணைவும் பாசமும் அதிகரிக்கும். விவசாய நிலத்தில் கிணறு வெட்ட, போரிங் போட நல்ல ஊற்று கிடைக்கும். பங்குச்சந்தை வியாபாரம் அமோகமான லாபத்தை கொடுக்கும். உற்சாக மனநிலையில் இருப்பீர்கள். மனநிறைவு, நிம்மதி ஏற்படும். தொழிலில் இருந்த பிரச்சனைகள் குறையும். தொழிலுக்கு தந்தையின் ஆதரவு கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் நினைத்த இடமாற்றம் கிடைக்கும். பூர்வீகச் சொத்துப் பிரச்சனையை பொறுமையாக கையாளவும். பிள்ளைகளால் மேன்மை உண்டாகும். சொத்துக்களை விற்று கடன் அடைக்க ஏற்ற நேரம். சக ஊழியர்களுடன் அனுசரித்துச் செல்ல வேண்டியது அவசியம். மாற்று முறை வைத்தியம் நல்ல பலன் தரும். தீபாவளி போனஸில் சில அலங்காரப் பொருட்கள் வாங்கி வீட்டை அலங்கரிப்பீர்கள் ஆன்மீக ஸ்தலங்களுக்கு சுற்றுப்பயணம் செய்து மகிழ்வீர்கள். சுமங்கலி பெண்களுக்கு தீபாவளியை முன்னிட்டு மஞ்சள் நிற ஆடை தானம் வழங்கவும்.