நினைப்பது நடக்கும் வாரம். ராசி அதிபதி சுக்கிரனுடன் புதன் இணைந்துள்ளார். பாக்கிய பலத்தால் நடப்பதை எதிர்கொள்ள முடியும். தன வரவில் சாதகமான நிலை உண்டு. நண்பர்கள், நிதி நிறுவனங்கள் மூலம் பண உதவி கிடைக்கும். கூட்டுத் தொழிலில் சற்று விட்டுக் கொடுத்து செல்லவும். திருமண வாய்ப்புகள் வாசல் கதவைத் தட்டும். வீட்டில் சிறுசிறு சுபமங்கல நிகழ்வுகள் நடந்து கொண்டே இருக்கும். உத்தியோகத்தில் உயர் அதிகாரிகளால் ஏற்பட்ட இன்னல் தீரும். பண வரவு அமோகமாக இருக்கும். பங்குச் சந்தை முதலீடுகள் நல்ல லாபத்தை பெற்றுத்தரும். பத்திரிக்கை நிறுவனங்கள், கூட்டுறவு வங்கிகளின் பங்குகளில் நீண்ட கால முதலீடு செய்ய உகந்த காலம். அடமான நகைகள் வீடு வந்து சேரும். வராக்கடன் வசூலாகும். சேமிப்பு உயரும். பிள்ளைகளின் சுப நிகழ்வுகள் திட்டமிட்டபடி நடக்கும். குடும்ப உறவுகளின் அனுசரணையும் ஆதரவும் மகிழ்வைத் தரும். 24.11.2026 அன்று காலை 7.24 முதல் 26.11.2026 காலை 7.11 வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் மனக்குழப்பம் ஏற்படும். பொறுமை, நிதானத்துடன் இருக்க வேண்டும். பௌர்ணமி அன்று பச்சைக் கற்பூர அபிசேகம் செய்து சிவனை வழிபடவும்.