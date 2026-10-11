துலாம்- 2026 வார ராசிபலன் 11.10.2026 முதல் 17.10.2026 வரை

லாபகரமான வாரம். வெகு விரைவில் லாப ஸ்தானத்திற்குள் குரு பகவான் அதிசாரமாக நுழையப் போகிறார். அதற்கான பலன்கள் தற்போது உங்களுக்கு தெரியும். சுய ஜாதகத்திலும் கோச்சாரத்திலும் லாப ஸ்தானத்தில் கிரகங்கள் வரும் போது நன்மையை அதிகம் நடக்கும். வழக்குகளில் வெற்றி உண்டாகும். மூத்த சகோதரத்தால் ஆதாயம் உண்டாகும். அதிர்ஷ்டத்தின் மேல் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.பலருக்கு குறுகிய காலத்தில் பங்குச் சந்தையில் எதிர்பாராத மிகுதியான பொருள் வரவு உண்டாகும். ஜனன கால ஜாதகத்தில் தசா, புத்தி சாதகமாக இருந்தால் புதிய திருப்புமுனைகள் ஏற்படும். பல வழிகளில் பணம் வந்து பையை நிரப்பும். டல்லான வியாபாரம் துளிர் விடும். சிலருக்கு எதிர்பாலினத்தவரால் வம்பு உண்டாகும். தம்பதிகளின் குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கும். பொன், பொருள் சேர்க்கையால் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் அதிகரிக்கும். நவராத்திரி காலங்களில் அம்பிகைக்கு குங்கும அர்ச்சனை செய்யவும்.