துலாம்- 2026 புரட்டாசி மாத ராசிபலன்

பராபவ வருடம் புரட்டாசி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது, மாதத் தொடக்கத்தில் உங்கள் ராசிநாதன் சுக்ரன் உங்கள் ராசியிலேயே சஞ்சரிப்பது யோகம்தான். 10-ல் சஞ்சரிக்கும் குருவின் பார்வை தன ஸ்தானத்தில் பதிவதால் பணக்கவலை தீரும். மனக்குழப்பம் மாறும். எடுத்த முயற்சி வெற்றிதரும். மனதளவில் செய்ய நினைத்த காரியத்தை மறுகணமே செய்துமுடிப்பீர்கள். மங்கல நிகழ்ச்சிகள் மனையில் நடைபெறும். தங்கு தடைகள் தானாக விலகும். உத்தியோகத்தில் உயர்பதவிகள் கிடைப்பதற்கான அறிகுறிகள் தென்படும். ஒருசிலருக்கு இலாகா மாற்றங்கள் வரலாம். விரய ஸ்தானத்தில் சூரியன் இருப்பதால் உறவினர் வழியில் விரயம் உண்டு.
புரட்டாசி 3-ந் தேதி (20.9.2026) அன்று கடக ராசிக்குச் செல்லும் செவ்வாய், அங்கு நீச்சம் பெறுகிறார். உங்கள் ராசிக்கு 2, 7 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியான செவ்வாய் நீச்சம் பெறுவது அவ்வளவு நல்லதல்ல. எதையும் திட்டமிட்டுச் செய்ய இயலாது. வருமானம் வந்த மறுநிமிடமே செலவாகும். வருங்காலத்தைப் பற்றிய பயம் ஏற்படும். கொடுக்கல் வாங்கலில் சிக்கனம் தேவை. வாழ்க்கைத் துணையோடு அனுசரித்துச்செல்வது நல்லது. உடல்நலத்திலும் கவனம் தேவை. குடும்பத்தில் ஒருவர் மாற்றி ஒருவருக்கு மருத்துவச் செலவு ஏற்படும். மனக்கவலை அகல குலதெய்வ வழிபாடு கைகொடுக்கும். புதிய கூட்டாளிகளால் பிரச்சினைகள் வரலாம். கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்ற இயலாது. எதிர்மறை சிந்தனைகள் மேலோங்கும் நேரம் இது. இடம், பூமி விற்பனையால் பிரச்சினைகள் வரலாம். பொதுவாக தைரியக்காரகன் செவ்வாய் வலிமை இழந்திருக்கும் இந்த நேரத்தில் பொறுமையுடனும், நிதானத்துடனும் செயல்படுவதே நல்லது.
உங்கள் ராசிக்கு 9, 12 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியான புதன், புரட்டாசி 6-ந் தேதி (23.9.2026) அன்று துலாம் ராசிக்கு செல்கிறார். அங்கு சுக்ரனோடு இணைந்து 'புத சுக்ர யோக'த்தை உருவாக்குகிறார். விரயாதிபதி உங்கள் ராசியில் சஞ்சரிக்கும் பொழுது விரயங்கள் கூடுதலாகவே இருக்கும். வீண் விரயங்கள் ஆகாமல் சுபவிரயங்களாக மாற்றிக்கொள்வது உங்கள் புத்தி சாலித்தனமாகும். கல்வி, கலை சம்பந்தமாக எடுத்த முயற்சி கைகூடும். கடன் சுமை குறையும். புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். அறிவும், திறமையும், அதிர்ஷ்டமும் பளிச்சிடும் நேரம் இது. ஆற்றல்மிக்கவர்கள் அருகில் இருந்து ஒத்துழைப்பு தருவர். முன்னேற்றப் பாதையில் அடியெடுத்து வைக்க நீங்கள் எடுத்த முயற்சி கைகூடும்.
மீனத்தில் சஞ்சரிக்கும் சனி பகவான். வக்ர இயக்கத்தில் இருக்கிறார். உங்கள் ராசிக்கு 4, 5 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியான சனி வக்ரம்பெறுவது அவ்வளவு நல்லதல்ல. ஆரோக்கியத் தொல்லை அதிகரிக்கும். மருத்துவச் செலவுகள் கூடும். மதிப்பும், மரியாதையையும் தக்கவைத்துக்கொள்வது உத்தமம். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் கருதி எடுத்த முயற்சிகளில் தடை ஏற்படலாம். பொதுவாழ்வில் உள்ளவர்களுக்கு செயல்திறன் மேம்படும். வியாபாரம் மற்றும் தொழில் செய்பவர்களுக்கு வளர்ச்சி பல மடங்காக இருக்கும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலக சூழ்நிலை உற்சாகம் தரும். கலைஞர்களுக்கு பாராட்டும், புகழும் கூடும். மாணவ -மாணவிகளுக்கு ஆசிரியரின் ஆதரவு உண்டு. பெண்களுக்கு மனச்சுமை குறையும். ஆடம்பரப் பொருட்களை வாங்கும் யோகம் உண்டு.