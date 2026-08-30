சிம்மம்- 2026 வார ராசிபலன் 30.8.2026 முதல் 5.9.2026 வரை

சுமாரான வாரம். ஆட்சி பலம் பெற்ற ராசி அதிபதி சூரியனுடன் கேது சேர்க்கை பெற்றுள்ளது கிரகண தோஷ அமைப்பாகும்.சுய ஜாதக ரீதியாக ராகு கேது தசை நடப்பவர்கள் மிக எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும். வாழ்க்கைத் துணை மற்றும் குடும்பத்தினருடன் வாக்குவாதங்களை தவிர்க்கவும். விவாகரத்து வழக்கு சாதகமாகி கணவரிடம் இருந்து கோரிய ஜீவனாம்சம் கிடைக்கும். அரசு வகை ஆதாயம் உண்டு. தொழிலுக்காக அடிக்கடி பயணம் செய்ய நேரும். அடமானக் கடன்களுக்கு தவறாமல் வட்டி செலுத்தவும். நம்பகமற்ற இடத்தில் கடன் வாங்குவதையும், கொடுப்பதையும் தவிர்க்கவும். முக்கிய குடும்பத் தேவைக்கு எதிர்பார்த்த தொகை கைக்கு கிடைக்கும். மாணவர்களுக்கு ஞாபக சக்தி அதிகரிக்கும். குடும்பத்துடன் சுற்றுலா சென்று வர திட்டமிடுவீர்கள். 1.9.2026 அன்று அதிகாலை 3.24 வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் வீண் விரயங்களால், கொடுக்கல், வாங்கல் தகராறு போன்றவற்றால் மன சஞ்சலம் உண்டாகும். பவுர்ணமி அன்று சிவனை வழிபடவும்.