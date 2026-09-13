சிம்மம் - வார பலன்கள்

சிம்மம்- 2026 வார ராசிபலன் 13.9.2026 முதல் 19.9.2026 வரை

குடும்பத்தில் நல்ல நிகழ்வுகள் நடைபெறும்.
Simmam
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சிம்மம்

தாராள தன வரவு உண்டாகும் வாரம். வார இறுதியில் ராசி அதிபதி சூரியன் தன லாப அதிபதி புதனுடன் சேர்ந்து புத ஆதித்திய யோகத்தை ஏற்படுத்துகிறார். குழந்தை பேறு, வீடு, வாகன யோகம், பொன், பொருள் சேர்க்கை என பல்வேறு பாக்கிய பலன்களை நடக்கும். திடீர் யோகத்தால் எதிர்பாராத பொன், பொருள் சேர்க்கை உண்டாகும். குடும்பத்தில் நல்ல நிகழ்வுகள் நடைபெறும். கணவன், மனைவிக்கிடையே இருந்து வந்த பிரச்சினைகள் குறைந்து அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும். குடும்ப பெரியோர்களின் ஆசிகள் கிடைக்கும். குடும்ப உறவுகளின் உறவு நிலை மேம்படும். வெளிவட்டாரங்களில் மரியாதைகள் உயரும். தாயிடம் இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் மறையும்.வாழ்க்கைத் துணை நண்பர்கள், தொழில் கூட்டாளிகள், வாடிக்கையாளர்களிடம் கனிவாகவும், கவனமாகவும் பழக வேண்டும். வேலை தேடுபவர்கள் கிடைக்கும் வாய்ப்பை பயன்படுத்துவது புத்திசாலித்தனம். ஆரோக்கியம் சார்ந்த இன்னல்கள், மருத்துவச் செலவு குறையும். பிறர் விசயங்களில் தலையிடாமல் இருப்பது நல்லது. திருமணம் கைகூடும். மேலும் சுப பலனை அடைய சிவபெருமானுக்கு ரோஜா மாலை அணிவித்து வழிபடவும்.

`பிரசன்ன ஜோதிடர்'

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

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