சிம்மம்- 2026 வார ராசிபலன் 1.11.2026 முதல் 7.11.2026 வரை

விரயத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய வாரம். ஏக யோகாதிபதி செவ்வாய் 12ம்மிடமான விரய ஸ்தானத்தில் நீச்ச நிலையில் உள்ளார். வருமானத்தைப் பொறுத்தவரை இல்லை என்ற நிலை இல்லை. தீபாவளிக்காக ஆடம்பர வீண் செலவுகளை அதிகரிப்பீர்கள். விடுமுறைக்கு ஆன்மீக பயணம் இன்பச் சுற்றுலா சென்று வருவீர்கள். திட்டமிட்டு செயல்படுவதன் மூலம் விரயத்தை கட்டுப்படுத்த முடியும். காதல் விவகாரங்கள் மன அமைதியை குறைக்கும். குழந்தை பாக்கியத்திற்காக வைத்தியம் செய்வீர்கள். சகோதர, சகோதரியால் ஆதாயம் உண்டு. ராசியில் குரு பகவான் சஞ்சரிப்பதால் முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். கொடுக்கல் வாங்கல் சீராகும். கடனை தீர்க்கும் வகையில் வருமானம் உயரும். குடும்பத்தில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நீடிக்கும். வேலை செய்யும் இடத்திலும் சமூகத்திலும் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். தந்தை, தந்தை வழி உறவுகளால் நன்மைகள் கூடும். தொழிலில் மன நிம்மதி, மன நிறைவு அடைவீர்கள். இளம் பருவத்தினருக்கு திருமணம் நடக்கும். அண்டை அயலாருடன் சிறு மன பேதம் சீராகும். பகைவர்களும் நண்பர்களாக மாறும் காலம். சிவனடியார்களுக்கு தீபாவளியை முன்னிட்டு வஸ்திரதானம் வழங்கவும்.