சிம்மம்- வார ராசிபலன் 06.09.2026 முதல் 12.09.2026 வரை

வெற்றி மேல் வெற்றி வந்து சேரும் வாரம். ராசி அதிபதி சூரியன் ஆட்சி பலம் பெறுகிறார். பொருளாதாரத்தில் தன்னிறைவு உண்டாகும். வீர தீரச் செயல்களால் புகழ் பெறுவீர்கள். ஆன்மீக இயக்கங்கள், தொண்டு நிறுவனத்திற்கு சேவை செய்வதிலும் நாட்டம் மிகும். வேற்று மத போதனைகள் கேட்பதில் ஆர்வம் உண்டாகும். சிலர் வேறு மதத்திற்கும் மாறலாம். பூர்வீகச் சொத்து, தாய்வழிச் சொத்து போன்றவற்றில் பாகப் பிரிவினை நடக்கும். அரசின் இலவச வீட்டு மனைத் திட்டத்தில் வீடு, மனை கிடைக்கும். குடும்பத்தில் திருமணம், குழந்தை பாக்கியம் போன்ற சுப நிகழ்வுகள் நல்ல முறையில் நடக்கும். பெண்களுக்கு ஆடை, ஆபரணச் சேர்க்கை உண்டாகும். குடும்பத்துடன் இன்பச் சுற்றுலா சென்று மகிழ்வீர்கள். வார முற்பகுதியில் சில சங்கடங்கள் தோன்றினாலும் பிற்பகுதியில் நல்ல வாய்ப்புகள் தேடி வரும். ஏதேனும் சங்கடங்கள் வந்தாலும் சமாளிக்கக்கூடிய தைரியமும் சூழ்நிலையும் உண்டாகும். கற்ற கல்வி பலன் தரும். இடமாற்றமும் பதவி உயர்வும் வந்து சேரும். எந்த புதிய முயற்சிகளையும் எடுத்தோம் கவிழ்த்தோம் என்று செய்யாமல் இருந்தால் கிரகங்களால் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. சிவ வழிபாடு இன்னல்களை தீர்க்கும்.