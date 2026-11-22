உழைப்பிற்கான பலனை அறுவடை செய்யும் வாரம். ராசியில் குரு, செவ்வாய், கேது சேர்க்கை உள்ளது. எடுக்கும் காரியங்களில் வெற்றியும் முன்னேற்றமும் உறுதி. புகழ், அந்தஸ்து, கவுரவம் அதிகரிக்கும். உண்ண, உறங்க நேரம் இல்லாமல் உழைக்க நேரும். சாமர்த்தியமாகப் பேசுவீர்கள். தொழில், உத்தியோகத்தில் நிலவிய தாமதம், மந்த நிலை அகலும். அரசு ஊழியர்கள் மேலதிகாரிகளை அனுசரித்துச் செல்ல வேன்டும். விரும்பிய இடமாற்றம் கிடைக்கும். வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பு சாதகமாகும். உங்களின் ரசனைக்கு ஏற்ப வீட்டின் அமைப்பை மாற்றுவீர்கள்.கேளிக்கையான உல்லாச பயணங்கள் நடைபெறும். விவாகரத்து வழக்குகளை ஒத்திப் போடவும். அஷ்டமச் சனியின் பாதிப்பு குறையும்.கணவரின் அன்பளிப்பான அசையாச் சொத்து மகிழ்ச்சியை இரட்டிப்பாக்கும். அழகு ஆடம்பர பொருட்களின் சேர்க்கை அதிகரிக்கும். கணவன் மனைவி விசயத்தில் சம்பந்தமில்லாத நபர்களின் குறுக்கீடு வரலாம் என்பதால் குடும்ப விஷயங்களை வெளிநபர்களிடம் பேசக் கூடாது. மாணவர்களின் கல்வி நிலை சிறப்பாக இருக்கும். பௌர்ணமி அன்று புனித நீரால் சிவனுக்கு அபிசேகம் செய்யவும்.