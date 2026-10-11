சிம்மம்- 2026 வார ராசிபலன் 11.10.2026 முதல் 17.10.2026 வரை

நன்மைகள் மிகுதியாகும் வாரம். ராசியை நோக்கி குரு பகவான் அதிசாரமாக வந்து கொண்டு இருக்கிறார். இது சிம்ம ராசியினருக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அதிகப்படுத்தும் காலமாகும். ஜென்ம குரு என்ற அடிப்படையில் அவர் செயல்பட்டாலும் அவரின் பார்வை பலன்கள் உங்களை அஷ்டமச் சனியின் இன்னல்களில் இருந்து மீட்டு விடும். குரு தன் வீட்டைத் தானே பார்ப்பதால் பலருக்கு சொந்த வீடு, வாகனம் வாங்கும் பாக்கியம் உண்டாகும். வலது பக்கத்து வீட்டுக்காரருடன் நிலவிய எல்லைத் தகராறு சுமூகமாகும். தாயின் ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும். தாய்வழிச் சொத்திற்காக தாய் மாமாவுடன் ஏற்பட்ட வழக்கின் தீர்ப்பு சாதகமாகும். அஷ்டமச் சனி முடியும் வரை திருமணம் முயற்சியை தவிர்ப்பது உத்தமம். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்வுகள் நடைபெறும். உபரி வருமானத்தை அரசுடைமை வங்கிகளில் சேமிக்க வேண்டும். இளவயதினருக்கு எதிர்பாலினரிடம் மிகுதியான ஈடுபாடு உண்டாகும். நவராத்திரி காலங்களில் கோதுமை உணவு தானம் வழங்கவும்.