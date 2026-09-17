சிம்மம்- 2026 புரட்டாசி மாத ராசிபலன்

பராபவ வருடம் புரட்டாசி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது, உங்கள் ராசிநாதன் சூரியன் தன ஸ்தானத்தில் உச்சம் பெற்ற புதனோடு இணைந்து சஞ்சரிக்கிறார். எனவே 'புத ஆதித்ய யோகம்' செயல்படுகிறது. ஆன்மிக நாட்டம் அதிகரிக்கும். ஆலய வழிபாட்டில் அதிக ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். சகாய ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் சொந்த வீட்டில் பலம் பெற்று சஞ்சரிக்கிறார். உச்சம் பெற்ற குரு 12-ம் இடத்தில் இருக்கிறார். அஷ்டமத்துச் சனி வக்ரம் பெற்று சஞ்சரிக்கிறார். நவக்கிரகங்களில் மூன்று கிரகங்கள் வலுப்பெறுகின்றன. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் மாதம் பிறப்பதால் நல்ல சம்பவங்கள் நடைபெறும். புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும்.
புரட்டாசி 3-ந் தேதி (20.9.2026) அன்று கடக ராசிக்குச் செல்லும் செவ்வாய், அங்கு நீச்சம் பெறுகிறார். அவர் உங்கள் ராசிக்கு யோகம் செய்யும் கிரகம் ஆவார். உங்கள் ராசிக்கு 4, 9 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியான செவ்வாய் நீச்சம் பெறுவது அவ்வளவு நல்லதல்ல. இதனால் பெற்றோரின் ஆதரவு குறையும். ஏற்கனவே வாங்கிப் போட்டிருந்த இடம், பூமியை விற்க நேரிடலாம். பாகப்பிரிவினை இழுபறியாக அமையும். எதையும் திட்டமிட்டுச் செய்ய இயலாது. பணிபுரியும் இடத்தில் நெருக்கடி அதிகரிக்கும். போட்டிக் கடை வைப்போரின் எண்ணிக்கை கூடும். புதிய முயற்சிகளில் அலைச்சலுக்கேற்ற ஆதாயம் கிடைக்காது. பொருளாதாரப் பற்றாக்குறையை நிறைவு செய்ய கடன் வாங்கும் சூழ்நிலை ஏற்படும். உறவினர் பகை உருவாகா மல் பார்த்துக் கொள்வது உங்கள் புத்திசாலித்தனம்.
உங்கள் ராசிக்கு 2, 11 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர், புதன். அவர் புரட்டாசி 6-ந் தேதி (23.9.2026) அன்று துலாம் ராசிக்குச் செல்கிறார். தன - லாபாதிபதியான புதன், அங்கு சுக்ரனோடு இணைந்து 'புத சுக்ர யோக'த்தை உருவாக்குகிறார். இதன்விளைவாக உடன்பிறப்புகளுக்குத் திருமண வாய்ப்பு கைகூடும். வீட்டிற்குத் தேவையான விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். வேலைவாய்ப்பிற்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு அது கிடைக்கும். வீடு கட்டுவது, புதிய தொழில் தொடங்குவது போன்ற திட்டங்கள் நிறைவேற வழிபிறக்கும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்துசேரும். உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்கள் இழந்த பதவியை மீண்டும் பெறுவர். மேலதிகாரிகள் உங்கள் எண்ணங்களைப் புரிந்துகொண்டு, நீங்கள் கேட்ட சலுகைகளை வழங்குவர். கரைந்த சேமிப்புகளை ஈடுகட்டும் வாய்ப்பு உண்டு.
இந்த மாதம் முழுவதும் மீன ராசியில் சனி வக்ரம் பெற்று சஞ்சரிக்கின்றார். அஷ்டமத்துச் சனி வக்ரம் பெறுவது நன்மைதான். அலைச்சல் குறையும். ஆதாயம் கூடும். வியாபாரத்தில் அதிரடியான திட்டங்களைத் தீட்டி வெற்றி காண்பீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். கொடுக்கல் வாங்கல்கள் ஆதாயம் தரும் விதம் அமையும். பொதுநலத்தில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல பொறுப்புகள் கிடைக்கும். மக்கள் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். கவுரவம், அந்தஸ்து உயரும். கடமையைச் செவ்வனே செய்து வெற்றி காண்பீர்கள். பொதுவாழ்வில் உள்ளவர்களுக்கு பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். வியாபாரம் மற்றும் தொழில் செய்பவர்களுக்கு வருமானம் உயரும். உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்குத் தாமதப்பட்ட பணி தடையின்றி நடைபெறும். கலைஞர்களுக்கு ஒப்பந்தங்கள் வந்துசேரும். மாணவ - மாணவிகளுக்கு கல்வியில் இருந்த குழப்பம் அகலும். பெண்களுக்கு விலை உயர்ந்தப் பொருட்கள் வாங்கும் சூழ்நிலை உண்டு. பொது நலத்தில் உள்ள பெண்களுக்கு பெரிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும்.