சிம்மம்- 2026 ஐப்பசி மாத ராசிபலன்

பராபவ வருடம் ஐப்பசி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது மாதத் தொடக்கத்தில் உங்கள் ராசிநாதன் சூரியன் நீச்சம் பெற்று சஞ்சரிக்கிறார் அவரோடு பலம்பெற்ற சுக்ரனும் இணைந்திருப்பதால் நீச்ச பங்க ராஜயோகம்' உருவாகின்றது. அதுமட்டும் அல்லாமல் புதனும் அங்கு இணைந்து சஞ்சரிப்பதால் புத ஆதித்ய யோகம்' உருவாகின்றது. இத்தனை விதமான போகமும் இருப்பதால் இந்த மாதம் உங்களுக்கு அற்புதமான மாதமாகவே அமையும். இருப்பினும் அஷ்டமத்துச் சனியின் ஆதிக்கம் இருக்கிறது. எனவே மனக்குழப்பம் அதிகரிக்கும். எதையும் திட்டமிட்டுச் செய்ய இயலாது. விரயங்கள் கூடும் ஜென்ம குருவும் இம்மாதம் வரப்போவதால் திடீர் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு இளம்புரியாத கவலைளய உருவாக்கும் ராகு-ரேது மற்றும் குருவிற்குரிய வழிபாடுகளை முறையாகச் செய்தால் தடைகள் அகல வழிபிறக்கும்.
மாதத் கொடக்கத்தில் பெற்றுச் சஞ்சரிக்கும் குரு பகவான், ஐப்பசி 3ந்தேதி தேதி (20.10.2026) அன்று சிம்ம ராசிக்குச் செல்கிறார். அங்கு சில மாதங்கள் சஞ்சரித்து, பிறகு மீண்டும் கடக ராசிக்கு வக்ர கதியில் செல்ல இருக்கிறார். சிம்மத்தில் சஞ்சரிக்கும் குருவின் பார்வை 5. 7. ஆகிய இடங்களில் பதிகிறது. எனவே அந்த இடங்கள் புனிதமடைகின்றன. 3-ம் இடத்தை குரு பார்ப்பதால் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் வலுவடைகிறது. புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் கல்யானாக கனவுகளை நனவாக்குவீர்கள். பாகப்பிரிவினைகள் சுமுகமாக முடியும் பார்க்கும் குருவைப் பலப்படுத்த குருகவசம் பாடி வியாழக்கிழமை தோறும் குருவை வழிபட்டால் நல்லது நடக்கும்.
குருவின் பார்வை 7, 9 ஆகிய இடங்களில் பதிவதால் திருமணத் தடை அகலும் வாடகை கட்டிடத்தில் நடைபெற்ற தொழிலை, சொந்தக் கட்டிடத்திற்கு மாற்றும் முயற்சி கைகூடும். ஊர் மாற்றத்தையோ, வீடு மாற்றத்தையோ எதிர்பார்த்தும் காத்திருப்பவர்களுக்கு அது கைகூடும் வெளிநாட்டில் உள்ள நல்ல நிறுவமார்களில் இருந்து அழைப்புகள் வரலாம். ஒளிமயமான எதிர் காலம் உருவாக வழிபிறக்கும் உத்தியோகத்தில் ஊதிய உயர்வும் கேட்ட சலுகைகளும் கிடைக்கும்.
உங்கள் ராசிக்கு 7-ம் இடமான களத்திர ஸ்தானத்தில் இருக்கும் ராகு பகவான். 13.11.2026 அன்று 6-ம் இடமான ரோக ஸ்தானத்திற்குச் செல்கிறார். இதன் விளைவாக எதிர்பாராத பல மாற்றங்கள் வந்துசேரும் சுமார் ஒன்றரை ஆண்டு காலம் அங்கு சஞ்சரிக்கப் போகிறார் எதிர்ப்பு, வியாதி, கடன் ஆகியவற்றைக் குறிக்கும் இடமான 6-ம் இடத்திற்கு ராகு வரும் பொழுது மறைமுக எதிர்ப்பு அதிகரிக்கும். திறமை மிக்கவர்களாக நீங்கள் இருந்தாலும் சில காரியங்களைச் செய்ய இயலாமல் போகலாம். செலவு கூடும். ஒரு கடனை அடைக்க மற்றொரு கடன் வாங்கும் சூழ்நிலை உருவாகும் உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகள் கூடுதல் பொறப்புகளை வழங்கி உங்களை சோதித்துப் பார்ப்பார்கள்.
விரயஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கும் கேதுவால் வீரயங்கள் அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளின் திருமணத்தை முன்னிட்டு சீர்வரிசைப் பொருட்களை வாங்கலாம். வீடு கட்டுவது. வீடு வாங்குவது போன்றவற்றில் அக்கறை செலுத்துவது நல்லது. புதிய கூட்டாளிகளால் தொழில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். ஆன்மிகச் சுற்றுலாவை மேற்கொள்வீர்கள். சொத்துக்களால் பகை ஏற்படாமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் உத்தியோகத்தில் உயர் அதிகாரிகள் உங்கள் முன்னேற்றத்திற்கு வழிகாட்டுவர்.
பொதுவாழ்வில் உள்ளவர்களுக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். வியாபாரம் மற்றும் தொழில் செய்பவர்களுக்கு உழைப்பிற்கேற்ற பலன் கிடைக்கும் உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு பணியில் உயர்வு உண்டு. கலைஞர்களுக்கு தடைகள் அகலும் மாணவ- மாணவிகளுக்கு எதிர்பார்த்த மதிப்பெண் கிடைக்கும் பெண்களுக்கு எதிர்பாரப்புகள் நிறைவேற குடும்பத்தினர் களை அனுசரித்து செல்வது நல்லது. பணியிட மாற்றம் உண்டு.