மிதுனம்- 2026 வார ராசிபலன் 30.8.2026 முதல் 5.9.2026 வரை

எண்ணங்களும் லட்சியங்களும் ஈடேறும் வாரம். ராசி அதிபதி புதன் வெற்றி ஸ்தானத்தில் வெற்றி ஸ்தான அதிபதி சூரியனுடன் சேர்க்கை பெற்றுள்ளார். மேலும் தன ஸ்தானத்தில் குரு நிற்பதால் தொழில் மற்றும் உத்தியோக உயர்வில் சாதகமான பலன் உண்டு. சிலர் புதிய வேலைக்கு மாறலாம். வியாபாரிகளுக்கு விற்பனை கூடி அதிக லாபம் காண்பார்கள். தொல்லை கொடுத்த போட்டியாளர்கள் விலகுவார்கள். கோட்சார ராகு கேதுவால் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. அரசியல் பிரமுகர்களுக்கு சந்தோசமான வெற்றிச் செய்திகள் தேடி வரும். எதிர்கட்சியினர் கூட தேடி வந்து நட்பு பாராட்டுவார்கள். சிலரது காதல் பிரிவினையில் முடியும். திருமணம் ஆகாத ஆண், பெண்களுக்கு நல்ல வரன் அமையும். புத்திர பாக்கியம் உண்டாகும். சொத்து சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் பாகப்பிரி வினை, வில்லங்கம், விவகாரம் இல்லாமல் சுமூகமாக முடியும். விலையுயர்ந்த பொருட்களை இரவல் வாங்குவதையும் கொடுப்பதையும் தவிர்க்கவும்.பவுர்ணமி அன்று மகாவிஷ்ணுவை வழிபடவும்.