மிதுனம்- 2026 வார ராசிபலன் 27.9.2026 முதல் 3.10.2026 வரை

எண்ணங்களும் லட்சியங்களும் நிறைவேறும் வாரம். ராசி அதிபதி புதன் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தான அதிபதி சுக்கிரனுடன் சேர்க்கை பெற்றுள்ளார். பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் வளம் பெறுவதால் எதிர்காலத் தேவைக்காக அசையாச் சொத்துக்களில் முதலீடு செய்வீர்கள். பொருளாதாரத்தில் தன் நிறைவு ஏற்படும். திருமண முறிவு ஏற்பட்டு பிரிந்து வாழும் கணவன், மனைவி சேர்ந்து வாழ்வர். வீண் செலவுகள், விரயங்கள் இருந்தாலும் சமாளிக்கும் தைரியமும் ஆற்றலும் உண்டாகும். காதல் திருமணத்திற்கு பெற்றோர்களின் சம்மதம் கிடைக்கும். புத்திரப் பேறில் நிலவிய தடைகள் விலகும். சிறுசிறு ஆரோக்கிய குறைபாடுகள் தோன்றி மறையும். எத்தனை அலைச்சல்கள் இடமாற்றங்கள் வந்தாலும் மன உறுதியும் நம்பிக்கையும் தளராது. அரசியல் பிரமுகர்கள், அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு விரும்பிய மாற்றங்கள் வந்து சேரும். பெற்றோர்களால் ஏற்பட்ட மன பாரம் குறையும். மகாளய பட்ச காலங்களில் திருநங்கைகளின் தேவையறிந்து உதவவும்.