மிதுனம் - வார பலன்கள்

மிதுனம்- 2026 வார ராசிபலன் 13.9.2026 முதல் 19.9.2026 வரை

வேலை மாற்றம் மற்றும் இடமாற்றம் கவலையைத் தரும்.
Mithunam
மிதுனம்
Published on

மிதுனம்

திட்டமிட்டு வெற்றிபெறும் வாரம். தனம் வாக்கு குடும்பஸ்தானத்தில் குரு செவ்வாய் சேர்க்கை உள்ளது. சாதிக்கும் தன்னம்பிக்கையும், தைரியமும் மேலோங்கும். முயற்சிகளில் முன்னேற்றத்தில் ஏற்பட்ட தடை, தாமதங்கள் விலகும். நன்மைகளே மிகுதியாக நடக்கும், எனினும் யாருக்கும் வாக்கு கொடுக்க வேண்டாம். வியாபாரம் பெருகும். உத்தியோகம் அல்லது தொழில் மாற்றங்களை சந்திக்க நேரும். புதிய தொழில் கூட்டாளி மற்றும் தொழில் ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். தங்கம், வெள்ளி, வைரம் போன்ற விலை உயர்ந்த பொருட்களின் சேர்க்கை மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கும். இல்லத்தில் தடைபட்ட சுப நிகழ்வுகள் இனிதே நடைபெறும். கூச்சல் குழப்பம் மறைந்து குடும்பத்தில் அமைதியான சூழல் நிலவும். வாழ்க்கை பற்றிய புரிதல் உண்டாகும். வேலை மாற்றம் மற்றும் இடமாற்றம் கவலையைத் தரும். அரசியலில் ஈடுபட்டோருக்கு விபரீத ராஜ யோகம் தரும் காலமாகும். சிலர் பூர்வீக சொத்து தொடர்பான வழக்குகளை சந்திக்க நேரும். வெளிநாட்டு வேலை, பயணம் திட்டமிட்டபடி நடக்கும். சிலருக்கு செயற்கை முறை கருத்தரிப்பு வெற்றி தரும். மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்க சக்கரத்தாழ்வாரை வழிபடவும்.

`பிரசன்ன ஜோதிடர்'

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com