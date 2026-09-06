மிதுனம்- வார ராசிபலன் 06.09.2026 முதல் 12.09.2026 வரை

முயற்சிகள் சாதகமாகும் வாரம். ராசி அதிபதி புதன் உச்சம் அடைகிறார். இதுவரை தடை தாமதத்தை ஏற்படுத்திய அனைத்து முயற்சிகளும் வெற்றியாகும். மனபலம் தைரியம் அதிகரிக்கும். பொருள் வரவு, அதிர்ஷ்டத்தை மிகைப்படுத்தும். வெகு நாட்களாக வாட்டிய கடன் தொல்லையில் இருந்து மீள தேவையான தனலாபம் உண்டாகும். வெளிநாட்டு வாழ்க்கையில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். விரும்பிய இடப்பெயர்ச்சி நடக்கும். ஊர் மாற்றம் வேலை மாற்றம் பதவி மாற்றம் வரலாம். பொருளாதாரத்தில் மேன்மையான பலன்கள் உண்டு. ஸ்திர சொத்துக்களில் முதலீடு செய்யக்கூடிய அமைப்புகள் உள்ளது. வாடகை வருமானம் தரக்கூடிய சொத்துக்கள் சேரும். சொத்துக்களின் மதிப்பு உயரும். ஆரோக்கியத்தில் நிலவிய பாதிப்புகள் அகலும். பள்ளி கல்லூரி படிப்பில் முன்னேற்றமான சூழ்நிலைகள் உண்டாகும். திருமணம், குழந்தை பாக்கியத்தில் நிலவிய தடைகள் அகலும். பெண்களுக்கு தாய் வழியில் சொத்துக்கள், பணம், நகைகள் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. சிலர் மன நிம்மதிக்காக ஆன்மீக இயக்கங்களில் இணையலாம். விநாயகர் வழிபாட்டில் வினைகள் அகலும்.