தாராள வரவு செலவால் மனம் மகிழும் வாரம். ராசி அதிபதி புதன் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தான அதிபதி சுக்கிரனுடன் இணைந்து சஞ்சரிக்கிறார். சுகம், மற்றும் அதிர்ஷ்டத்தின் மேல் நாட்டம் அதிகரிக்கும். அதிர்ஷ்டம் இப்பொழுது உங்களுக்கு வசப்படும். தொட்டது துலங்கும். உபரி வருமானத்தால் பொருளாதார நிலை உயரும். கடன் தொல்லை கட்டுக்குள் இருக்கும். வீடுகட்டும் பணி துரிதமடையும். பூர்வீகத்திற்கு சென்று வரும் வாய்ப்புகள் உள்ளது. குல தெய்வ அனுகிரகம் உள்ளது. தெய்வப் பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றக்கூடிய வாய்ப்புகள் உள்ளது. பேச்சை மூலதனமாகக் கொண்டவர்களின் தனித் திறமை மிளிரும். அழகு, ஆடம்பர பொருட்களை விற்பவர்களுக்கு ஆதாயம் அதிகமாக இருக்கும். பிள்ளைகளுக்கு திருமணம், வளைகாப்பு, நல்ல உத்தியோகம், உயர் கல்வி போன்ற சுப நிகழ்வுகள் நடக்கும். இழுபறியில் நின்ற தந்தைவழிப் பூர்வீகச் சொத்துக்களின் முடிவு சாதகமாகும். பொதுக் காரியங்கள் மற்றும் தான தர்மத்தில் ஆர்வம் கூடும். வாழ்க்கைத் துணையின் ஆரோக்கியம் முன்னேற்றம் அடையும். பௌர்ணமி அன்று வில்வம் சாற்றி சிவனை வழிபடவும்.