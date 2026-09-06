மகரம் - வார பலன்கள்

மகரம்- வார ராசிபலன் 06.09.2026 முதல் 12.09.2026 வரை

ஆன்மீக நாட்டம் அதிகரிக்கும்.
Magaram
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மகரம்

திருமணம் முயற்சிகள் வெற்றி தரும் வாரம். ராசிக்கு குரு மற்றும் செவ்வாயின் பார்வை உள்ளதால் தடைப்பட்ட தொழில் வளரும். கடன் கொடுக்க நிதி நிறுவனங்கள் வீடு தேடி வரும். திருமண வாய்ப்புகள் கூடிவரும். ஆன்மீக நாட்டம் அதிகரிக்கும். அனைத்து பிரார்த்தனைகளும் வேண்டுதல்களும் நிறைவேறும். பெண்களுக்கு தந்தை வழி உறவினர்களால் அனுகூலம் உண்டாகும். சொத்துக்கள் வாங்கும் மற்றும் விற்கும் விஷயத்தில் கவனம் தேவை. பாகப்பிரிவினை தொடர்பான விஷயங்களில் அவசரப்படக்கூடாது. சிலருக்கு அவ்வப்போது ஞாபக சக்தி குறையும். கண் காது மூக்கு தொடர்பான பாதிப்புகள் வரலாம். மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் அறிவுரையை ஏற்றால் ஆனந்தமான வாழ்க்கை அமையும். 9.9.2026 அன்று பகல் 3.14 முதல் 11.9.2026 இரவு 7.08 வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் சிலருக்கு உறவினர்களால் கண் திருஷ்டி ஏற்படும். குடும்ப உறவுகளை குறிப்பாக உடன் பிறந்தவர்களை அனுசரித்துச் செல்வதால் கவலைகள் குறையும். பிரதோஷ காலங்களில் விரதம் இருந்து நந்தியையும் சிவபெருமானையும் வழிபட விருப்பங்கள் நிறைவேறும்.

‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

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