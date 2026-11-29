சிந்தித்து செயல்பட வேண்டிய வாரம். ராசிக்குள் ராகு பகவான் நுழைந்து விட்டார்.மாறுபட்ட கோணத்தில் சிந்தித்து பொருளாதார நிலையில் நல்ல முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்துவீர்கள். நிறைய பணம் வரும். ஆனால் கையில் பணம் தங்காது. ராகு அள்ளிக் கொடுக்கும் பணத்தை கேது அளவில்லாத செலவை கொடுத்து சேமிப்பை கரைப்பார். குடும்ப உறுப்பினர்கள், உடன் பிறந்தவர்கள், உறவினர்கள், நண்பர்களின் எதிர்பாராத பொருளாதார தேவையை நிறைவு செய்ய அதிக பண உதவி செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்படும். திருமணம் சற்று காலதாமதமாகும். இளம் தம்பதியினருக்கு கருத்து வேறுபாடு வரலாம். தொழில் கூட்டாளிகளால் பணப் பரிவர்தனையில் கருத்து வேறுபாடு எற்படும். எனவே கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும். 30.11.2026 அன்று காலை 9.42 முதல் 2.12.2026 அன்று பகல் 2.59 வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் முக்கியமான செயல்களைத் தெளிவாக திட்டமிட்டு செய்வதன் மூலம் மதிப்பு கூடும்.புதிய முயற்சிகளில் சிந்தித்து முடிவெடுக்க வேண்டும். உத்தியோகத்தில் பணிச்சுமை அதிகரிக்கும். மேலும் பல பாக்கியங்களை அடைய மகாலட்சுமியை வழிபடவும்.