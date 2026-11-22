திட்டமிட்டு செயல்பட்டு வெற்றி அடைய வேண்டிய வாரம். ராசியை நோக்கி ராகு பகவான் நெருங்கிக் கொண்டு இருக்கிறார். புதிய பிரம்மாண்ட எண்ணங்கள் உதயமாகும். வாழ்க்கையை ரசித்து வாழ வேண்டும் என்ற ஆர்வம் அதிகமாகும். எதிர்காலம் பற்றிய புதிய சிந்தனைகள் அதிகமாகும். கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்ற முடியும். வரவும் செலவும் சமமாக இருக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி பெருகும். சிலருக்கு வெளியூர் அல்லது வெளி மாநிலம் சென்று வேலை பார்க்கும் அமைப்பு ஏற்படும். அரசு சம்பந்தப்பட்ட முயற்சிகளில் சாதகமான பலன் உண்டு. அடிமைத் தொழிலில் இருக்கும் சிலருக்கு சொந்தத் தொழில் ஆர்வம் பிறக்கும். திரைப்பட கலைஞர்களுக்கு தடைகளைத் தாண்டிய வெற்றி உண்டு. பழைய வழக்குகள் மீதான வழக்கு விசாரணை மீண்டும் தலை தூக்கும். சகோதரத்திற்கு கொடுத்த பணம் வசூலாகும். சிலர் வீட்டை புதுப்பிக்கலாம். காது,மூக்கு, தொண்டை தொடர்பான உடல் உபாதைகள் சிரமம் தரும். பெண்களுக்கு அழகு, ஆடம்பர பொருட்கள், தங்க நகைகள் கிடைக்கும். பௌர்ணமி அன்று இளநீர் அபிசேகம் செய்து சிவனை வழிபடவும்.