கடகம்- 2026 வார ராசிபலன் 4.10.2026 முதல் 10.10.2026 வரை

மனோதைரியம் அதிகரிக்கும் வாரம். ராசியில் சஞ்சரிக்கும் குரு பகவான் மாத இறுதியில் தனம் வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்திற்கு செல்கிறார். அதற்கான பலன்கள் தற்போதே தெரியத் துவங்கும். தனித்திறமைகள் மிளிரும். உங்கள் நீண்ட காலத் திட்டங்களும் கனவுகளும், நியாயமான ஆசைகளும் நிறைவேறும். சேமிப்பு உயரும். உற்றார், உறவினர்களின் ஆதரவு மகிழ்ச்சிதரும். பங்குச் சந்தை ஆதாயம் உபரி வருமானத்தைப் பெற்றுத்தரும். நல்ல தொழில் உத்தியோக வாய்ப்புகள் தேடி வரும். கொடுக்கல், வாங்கலில் சிறப்பான நிலை நீடிக்கும். பங்குதாரர்கள் மற்றும் வேலையாட்கள் ஆதரவால் தொழிலில் ஏற்படும் நெருக்கடியை சமாளிக்க முடியும். பணம் பல வழிகளில் வந்தாலும் அதற்கேற்ற செலவுகளும் இருக்கும். சகோதர, சகோதரிகளுடன் நிலவிய கருத்து வேறுபாடு குறையும். சிலர் மன நிம்மதிக்காக வீடு மாறுவார்கள். அரசு வேலை கிடைக்கும். வழக்குகளில் சாதகமான தீர்ப்பு எதிர்பார்க்கலாம். நோய் தாக்கம் குறையும். ஆரோக்கிய குறைபாடு சீராகும். மாமனார் மூலம் பூமி வயல், தோட்டம் கிடைக்கும் அல்லது என்றோ வாங்கிப் போட்ட சொத்தின் மதிப்பு உயரும். மஹாளய அமாவாசை அன்று புனித நீர் நிலைகளில் நீராடவும்.