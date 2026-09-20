கடகம் - வார பலன்கள்

கடகம்- 2026 வார ராசிபலன் 20.9.2026 முதல் 26.9.2026 வரை

பிள்ளைகளால் மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் உண்டாகும்.
Kadagam
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கடகம்

செல்வம், செல்வாக்கு மேலோங்கும் வாரம். 5, 10-ம் அதிபதி செவ்வாய் ராசியல் நீச்ச பங்க ராஜயோகம் பெறுகிறார். தைரியம், தெம்பு அதிகரிக்கும். தடை, தாமதங்கள் விலகும். தன்னம்பிக்கையால் காரியம் சாதிக்கும் நேரமிது. பணப் புழக்கம் மிகுதியாக இருக்கும். கடன் தொல்லை குறையும். பிள்ளைகளால் மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் உண்டாகும். வியாபாரத்தில் முன் நின்று போட்டிகளை சமாளிப்பீர்கள். வேலையில் இடமாற்றம் ஏற்படும். பிறந்த வீட்டாரும், புகுந்த வீட்டாரும் ஒன்றாக கலகலப்பாக பழகுவார்கள். மாணவர்களுக்கு படிப்பில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். வீட்டில் சுப நிகழ்விற்கான அறிகுறிகள் தென்படும். ஆரோக்கியம் சீராகும். 23.9.2026 அன்று இரவு 9.57 முதல் 26.9.2026 அன்று காலை 5.33 வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் வாழ்க்கைத் துணையுடன் வாக்கு வாதத்தில் ஈடுபட வேண்டாம். வீண் அலைச்சல் தூக்கமின்மை அதிகமாகும். பௌர்ணமி அன்று விரதம் இருந்து சிவசக்தியை வழிபடவும்.

‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

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