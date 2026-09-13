கடகம் - வார பலன்கள்

கடகம்- 2026 வார ராசிபலன் 13.9.2026 முதல் 19.9.2026 வரை

திருமணத்தடை அகலும். தடைப்பட்ட பாக்கிகள் வசூலாகும்.
Kadagam
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கடகம்

மனக்குறை தீரும் வாரம்.குரு பகவான் ஜென்ம ராசியில் 5,10ம் அதிபதி செவ்வாயுடன் சஞ்சரிப்பதால் நிறைந்த அறிவு, திறமை இருந்தும் பயன்படுத்தவோ சாதிக்கவோ முடியவில்லையே என்ற மனக்குறை தீரும். உண்மையான உழைப்பிற்கான பலனை அறுவடை செய்யும் நேரம். திடமான நம்பிக்கையும், தெம்பும், உற்சாகமும் அதிகரிக்கும். சொந்தங்கள் பற்றிய புரிதல் உணர்வு உண்டாகும்.பல வருடங்களாக புத்திர பாக்கியம் தடைபட்டவர்கள் செயற்கை கருத்தரிப்பு முறையை அணுக உகந்த காலம். தொழில் நிறுவனத்திற்கு நம்பிக்கையும், நன்றியும் உள்ள புதிய வேலையாட்கள் அமைவார்கள். சக ஊழியர்களால் அதிக நன்மை கிடைக்கும். திருமணத்தடை அகலும். தடைப்பட்ட பாக்கிகள் வசூலாகும். பழைய கடன்களையும், சிக்கல்களையும் தீர்க்கும் நிலை உருவாகும். உங்களின் வெற்றிக்கு வாழ்க்கை துணையின் ஆதரவு கிடைக்கும். ஆடை, ஆபரணச் சேர்க்கை அதிகரிக்கும். எதிர்பாராத செலவுகளால் நெருக்கடியான சூழல் ஏற்பட்டாலும் சமாளித்து விடுவீர்கள். எந்த செயலிலும் வெற்றி பெற பிரத்தியங்கரா தேவிக்கு அரளிப்பூ மாலை அணிவித்து வணங்குதல் மிக நல்லது.

`பிரசன்ன ஜோதிடர்'

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

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