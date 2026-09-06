கடகம் - வார பலன்கள்

கடகம்- வார ராசிபலன் 06.09.2026 முதல் 12.09.2026 வரை

வாடகை வருமானம் தரக்கூடிய சொத்துக்கள் சேரும்.
Kadagam
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கடகம்

எதிர்ப்புகள் அகலும் வாரம். சுகஸ்தான அதிபதி சுக்கிரன் ஆட்சி பலம் பெறுகிறார். இதுவரை உங்களுக்கு முட்டுக்கட்டையாக இருந்த எதிர்ப்புகள் அகலும். விதியை மதியால் வெல்லும் தைரியத்தால் எதையும் வெல்ல முடியும். ஒருவர் வருமானத்தில் தள்ளாடிய குடும்பம் பிள்ளைகளின் வருமானத்தில் உயர்ந்து நிற்கும். வரா கடன்கள் வசூலாகும். தொழில் வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் உண்டாகி கடனை அடைக்க கூடிய சூழ்நிலைகள் உருவாகும். வீடு வாகன யோகம் என வளமான வாழ்க்கையை வாழ போகிறீர்கள். தான தர்மம் செய்து சமூக மரியாதையை அதிகரிப்பீர்கள். அரசு சார்ந்த துறை மூலம் உங்களுக்கு ஆதாயம் உண்டாகும். ஜென்ம குருவால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் விலகும். எதையும் சமாளிக்கும் சக்தி உண்டாகும்.லெளகீக நாட்டம் அதிகரிக்கும். வேற்று மொழி கற்பதில் ஆர்வம் உண்டாகும்.சிலர் தொழில் உத்தியோகத்திற்காக வெளியூர், வெளி மாநிலம், வெளிநாட்டிற்கு இடம் பெயர நேரும்.மாணவ மாணவிகள் மாநில, மாவட்ட அளவிளான போட்டி பந்தயங்களில் கலந்து வெற்றி பெறுவார்கள்.விநாயகர் அகவல் படிக்க நிறைந்த ஆயுள், ஆரோக்கியம் உண்டு.

‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

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