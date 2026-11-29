தனித்திறமைகள் மிளிரும் வாரம். ராசிக்குள் கேதுவும் சம சப்தம ஸ்தானத்தில் ராகுவும் நுழைந்து விட்டார்கள். தைரியமும், தன்னம்பிக்கையும் உங்களை வழி நடத்தும். பொருள் வரவு திருப்தியாக இருக்கும். வாழ்க்கைப் பாதையில் நிலவிய குறுக்கீடுகள் அகலும். நிலையான வருமானத்திற்கு வழி பிறக்கும். உத்தியோகஸ்தர்களின் திறமைக்கு ஏற்ற அங்கீகாரம் கிடைக்கும். வேலை செய்யுமிடத்தில் விரும்பிய மாற்றங்கள் உண்டு. சொத்து, வாகனம் வாங்கும் முயற்சிகள் வெற்றி தரும். சகோதர்களால் வீண் விரயம் உண்டு. காதல் விவகாரங்களை தவிர்ப்பது நல்லது. நெருக்கமான பழைய நண்பர்களின் சந்திப்பு உற்சாகத்தை அதிகரிக்கும். வெளிநாட்டில் வேலை பார்ப்பவர்கள் உறவினர்களின் பெயரில் சொத்து வாங்குவதை தவிர்க்கவும். தியானம் மற்றும் மூச்சுப் பயிற்சியில் ஆர்வம் பிறக்கும். பொது இடத்தில் புகழ் கிடைக்கும். இல்லத்தில் சுப நிகழ்வுகள் பற்றிய பேச்சு நடைபெறும். தாய் வீட்டுச் சீதனத்தால் பெண்களுக்கு உற்சாகமும், தெம்பும் ஏற்படும். புதிய முயற்சியில் வெற்றியும், லாபத்தையும் பெற சிவ பெருமானுக்கு பச்சைக் கற்பூர அபிஷேகம் செய்ய மேன்மை கிட்டும்.