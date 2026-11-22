தன்னம்பிக்கை மற்றும் தைரியத்துடன் செயல்பட வேண்டிய வாரம். தனம் வாக்கு குடும்ப ஸ்தானத்தில் செவ்வாய், குரு, கேது சேர்க்கை உள்ளது.கிரகங்களின் சஞ்சாரம் சுமாராக உள்ளதால் நிதானமும், நம்பிக்கையும் உங்களை காப்பாற்றும். குடும்ப நலனுக்காக ஆன்மீக ஸ்தலங்களுக்கு சென்று வர திட்டமிடுவீர்கள். குடும்ப உறவுகளின் சந்திப்பு பால்ய வயது இன்பங்களை மலரச் செய்யும். முதலீட்டாளர்களுக்கு வெளியூர் அல்லது வெளிமாநில வேலை தொடர்புகளால் ஆதாயம் உண்டு. வரவும் செலவும் சரியாக சரியாக இருக்கும். போட்டி பந்தயங்களை தவிர்க்க வேண்டும். அடுத்தவர் விஷயத்தில் தலையிடாமல் இருப்பதுடன் யாரையும் நம்பக்கூடாது. திருமண வயதில் இருப்பவர்களுக்கு காலதாமதத் திருமணம் நல்லது. கோபத்தை குறைத்து ஆரோக்கியத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும். வீடு மாற்றம், வேலை மாற்றம், ஊர் மாற்றம், நாடு மாற்றம் என சுய ஜாதக தசா புக்திக்கு ஏற்ற மாற்றம் உண்டாகும். கடமையில் கண்ணும் கருத்துமாக இருந்தால் கிரகங்களின் இயக்கம் பாதிப்பை தராது. பௌர்ணமி அன்று விபூதி அபிசேகம் செய்து சிவனை வழிபடவும்.